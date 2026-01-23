Nathália Dill retorna à Globo e integra elenco de “Quem Ama Cuida”

Nathália Dill acertou seu retorno à Globo e integra o elenco de “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove da emissora, marcando a volta da atriz após dois anos fora da casa. Na nova produção, ela interpreta uma personagem central para o desenvolvimento da trama.Por Flipar
A novela parte do assassinato do empresário Artur Brandão, personagem de Antonio Fagundes, e acompanha os desdobramentos do crime ao longo de seis anos. O elenco reúne nomes como Tony Ramos, Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Agatha Moreira, Letícia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes.
O convite para o projeto partiu da diretora Amora Mautner. Este será o terceiro trabalho de Nathália Dill em novelas escritas por Walcyr Carrasco, após “Êta Mundo Bom!” e “A Dona do Pedaço”.
Nathália Goyannes Dill Orrico nasceu em 24 de março de 1986, no Rio de Janeiro. É filha dos professores universitários Evelyn Goyannes Dill Orrico e Rômulo Orrico.
A atriz iniciou a formação artística ainda jovem e estreou profissionalmente em 2005 no teatro, com participação na peça “A Glória de Nelson”.
Sua estreia na televisão ocorreu em “Mandrake”, série da HBO exibida em 2007, na qual interpretou Valentina no episódio “Rosas Negras”. A produção é baseada na obra de Rubem Fonseca e acompanha a rotina de um advogado criminalista no Rio de Janeiro.
No mesmo ano, estreou na TV Globo em “Malhação”, no papel da vilã Débora Rios, personagem que lhe trouxe projeção nacional.
A partir daí, passou a atuar em papéis de destaque em diversas novelas da emissora, como “Paraíso”, “Escrito nas Estrelas”, “Cordel Encantado” e “Avenida Brasil”.
Em “Alto Astral”, exibida entre 2014 e 2015, interpretou Laura Martins, jornalista que busca respostas sobre a própria origem e se envolve em um triângulo amoroso com os irmãos Caíque, vivido por Sérgio Guizé, e Marcos, interpretado por Thiago Lacerda.
Na novela “Rock Story”, exibida entre 2016 e 2017, viveu as gêmeas Júlia e Lorena. Júlia é uma professora de balé de personalidade ingênua, enquanto Lorena é a antagonista da trama, envolvida em atividades criminosas.
Em “Orgulho e Paixão”, exibida em 2018, interpretou Elisabeta Benedito, protagonista da história ambientada no Vale do Café no início do século XX. A novela é uma adaptação livre de obras de Jane Austen e acompanha o romance entre Elisabeta e Darcy Williamson, personagem de Thiago Lacerda.
Em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019, Nathália Dill viveu a vilã Fabiana do Rosário, uma ex-noviça invejosa e ambiciosa que descobre ser irmã da influenciadora Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira.
Em 2024, protagonizou a criticada novela das sete “Família É Tudo”, na qual interpretou Vênus Mancini.
No cinema, Nathália Dill atuou em filmes como “Tropa de Elite”, “Feliz Natal”, “Apenas o Fim”, “Alguns Nomes do Impossível”, “Talvez uma História de Amor”, “Um
No teatro, integrou elencos de peças como “As Aventuras de Tom Sawyer”, “O Beijo no Asfalto”, “A Agonia do Rei”, “Fulaninha e Dona Coisa” e “Três Mulheres Altas”.
Na vida pessoal, iniciou um relacionamento com o diretor cinematográfico Caio Sóh em 2011 e se casou com ele em cerimônia civil em 2013. O casamento terminou em 2014.
Entre 2015 e 2017, manteve um relacionamento com o ator Sérgio Guizé, quem conheceu durante as gravações de "Alto Astral".
Desde 2018, está em relacionamento com o músico Pedro Curvello. O casal tem uma filha, Eva, nascida em 2020.