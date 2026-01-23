Vida noturna de São Paulo é eleita a melhor do planeta

O relatório World’s Best Cities 2026, da consultoria Resonance, elegeu São Paulo a 18ª melhor cidade do mundo para se viver, conhecer e investir.Por Flipar
A capital paulista se posicionou como a líder da América Latina, superando outras como Cidade do México (30º), Buenos Aires (39º) e Rio de Janeiro (42º).
Segundo o relatório, a cidade se destaca pela vida noturna e pela alta atividade no Instagram, refletindo sua capacidade de atrair pessoas.
A cena gastronômica, com o retorno do Guia Michelin e a presença de restaurantes renomados como D.O.M., Maní e Evvai também foi considerado um diferencial.
Outros fatores citados foram o mercado de compras de luxo — em lugares como Oscar Freire, shoppings JK Iguatemi e Cidade Jardim — e a revitalização do Distrito Anhembi.
Além disso, o ranking levou em conta a expansão dos setores de tecnologia e fintechs nas regiões da Faria Lima e Berrini, e o título de Cidade Criativa dado pela Unesco na categoria Cinema.
O Rio de Janeiro foi citado em 42º, impulsionado principalmente pela vida noturna e megashows recentes em Copacabana, que injetaram milhões na economia turística.
Também foram mencionados o aprimoramento do acesso aéreo para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e os atrativos culturais e naturais, como o Museu do Amanhã e o Parque Nacional da Tijuca.
Ao todo, o ranking analisou 270 cidades com mais de 1 milhão de habitantes ao redor do globo. Dessas, apenas 100 foram consideradas “potências urbanas”.
Para estabelecer a lista, foram usados dados estatÃsticos, experiÃªncia dos usuÃ¡rios e pesquisas globais sobre moradia, turismo e oportunidades de emprego.
O estudo avaliou 46 métricas, incluindo clima, economia, presença de grandes empresas e dados de plataformas como Google, Instagram e TikTok. Veja quais foram consideradas as 5 melhores cidades do mundo!
5º) Madri, Espanha – A capital espanhola foi citada por seu ambicioso plano de transformação verde e o maior projeto de regeneração urbana da Europa, além de ter uma das maiores frotas de ônibus elétricos do continente.
4º) Tóquio, Japão – A capital japonesa consegue se destacar pela eficiência dos aeroportos, pela força de sua cena cultural e gastronômica e por projetos urbanos inovadores, como o futuro Tokyo Sky Corridor.
3º) Paris, França – Poucas cidades conseguem capturar a atenção global de forma tão abrangente quanto Paris. Entre os destaques da cidade está o processo de reinvenção urbana focado no futuro, como a constante redução da circulação de carros.
2º) Nova York, Estados Unidos – A sempre vibrante Nova York alcançou a 2ª posição neste ano. O relatório destacou a capacidade da metrópole de conseguir manter mundo fascinado por sua essência única.
1Âº) Londres, Inglaterra â?? Chamada de â??capital das capitaisâ?, Londres manteve sua lideranÃ§a no ranking pelo impressionante 11Âº ano consecutivo. A cidade assegurou a lideranÃ§a em trÃªs das 34 subcategorias avaliadas: Prosperidade, Aeroportos e Grandes Empresas.