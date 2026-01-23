Galeria

Pesquisa atesta que rosas não têm espinhos: descubra o que elas têm então

Além de ser um símbolo de amor e romance, a rosa também é conhecida por seu lado “afiado”. Diz-se que as rosas têm espinhos que se projetam dos caules, exigindo cuidado ao manusear essa flor.

Imagem de Couleur por Pixabay

No entanto, um estudo recente afirma que as rosas, na verdade, não têm espinhos propriamente ditos, mas pontas afiadas, duras e secas, semelhantes às que aparecem em alguns arbustos, árvores e cactos.

Imagem de Albrecht Fietz por Pixabay

São os chamados acúleos, que se formam a partir da epiderme da planta, em um processo semelhante ao crescimento do cabelo. Para os leigos, espinhos e acúleos parecem a mesma coisa, mas, para quem estuda botânica, a distinção é importante.
E afinal, para que servem os acúleos?

Imagem de Couleur por Pixabay

Segundo um estudo, os acúleos são mecanismos de defesa que surgiram ao longo da evolução para proteger certas espécies dos animais herbívoros — ou seja, daqueles que se alimentam de plantas.

Imagem de subak214 por Pixabay

Além disso, os acúleos também podem ajudar na retenção de água, favorecendo a saúde da planta e contribuindo para o seu crescimento.

Imagem de Anelka por Pixabay

A rosa é uma das flores mais cultivadas do mundo, e sem dúvida coloca-se no primeiro degrau do pódio das flores mais vendidas! Em flor cortada, é a rosa vermelha que é a mais solicitada.

Imagem de Couleur por Pixabay

Além da rosa vermelha, as cores mais comuns dessa flor são amarela, cor de rosa, branca, champagne, lilás e laranja.

Imagem de congerdesign por Pixabay

No Brasil, a maior produtora de rosas é a cidade de Andradas, em Minas Gerais. Por dia, são colhidas em média 400 mil flores, cultivadas em doze propriedades que somam cerca de 120 hectares de plantio.

Divulgação Portal da Prefeitura de Andradas

A colheita das rosas é realizada todos os dias. O cultivo envolve várias etapas – desde o preparo de mudas até a brotação da rosa – levando cerca de seis meses. As rosas são enviadas à cidade de Holambra, em São Paulo, para distribuição pelo Brasil. Afinal, Holambra é o maior centro de produção de flores da América Latina.

Divulgação Portal da Prefeitura de Andradas

No mundo, o maior produtor de rosas é a Holanda. A flor também tem grande relevância simbólica em outros países: é a flor nacional da Inglaterra (rosa Tudor), da Bulgária, dos Estados Unidos, da Finlândia (rosa branca), do Iraque, das Maldivas e da Romênia.

Imagem de Jess Bailey por Pixabay

Esses símbolos da natureza carregam consigo um significado especial ao longo dos séculos. Conhecidas como flores do amor e da paixão, as rosas representam o afeto mais verdadeiro.

Imagem de NoName_13 por Pixabay

Além disso, com seu perfume suave, as rosas também simbolizam a esperança eterna, a renovação constante e a beleza interior que transborda.

Imagem de PayPal.me/FelixMittermeier por Pixabay

Com suas propriedades terapêuticas extraordinárias, as rosas também são utilizadas na indústria cosmética para cuidados com a pele.

Imagem de robert102 por Pixabay

Seus óleos essenciais preciosos possuem propriedades antioxidantes naturais excepcionais que ajudam no rejuvenescimento celular e proporcionam um brilho saudável à pele magnífico.

Imagem de Susan Cipriano por Pixabay

O óleo essencial de rosa também pode ser usado em farmacologia, devido às suas propriedades curativas e hemostáticas (ou seja, facilitando a cura de pequenos ferimentos, com sangramentos pontuais).

Geolina163 commons wikimedia

Ajuda a combater doenças otorrinolaringológicas (gengivite, afta, angina…), pequenas queimaduras e irritações cutâneas, distúrbios intestinais e até problemas de libido.

Imagem de Annette por Pixabay

Cultivar rosas pode ser uma experiência gratificante tanto para amadores apaixonados pela jardinagem quanto para jardineiros experientes.

Imagem de Hans por Pixabay

Requerendo cuidado atencioso e paciência incansável, essa prática traz recompensas magníficas na forma de belíssimas flores. Seja em vasos delicados ou jardins floridos, as rosas alegram o ambiente.

Imagem de Susan Cipriano por Pixabay

Caso você ganhe uma rosa, é importante adotar alguns cuidados para aumentar a durabilidade da flor. Troque a água em dias alternados, corte os caules na diagonal e remova folhas e flores murchas para evitar o acúmulo de bactérias.

Imagem de Enoch111 por Pixabay

