Alimentos que ajudam a prevenir a calvície

A calvície assusta, sobretudo, os homens por afetar a autoestima e a confiança, sendo que a perda de cabelo está ligada a inúmeros fatores. No entanto, um deles está ligado diretamente com a alimentação, que deve ser equilibrada, pois fornece os nutrientes e vitaminas.

Por Flipar