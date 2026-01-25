Animais

Quem alcança? Veja os animais mais velozes do planeta

Alguns animais chamam atenção quanto à velocidade. E eles sabem utilizar essa importante habilidade para tentar escapar dos predadores. Veja os mais velozes.

Por Flipar
Domínio público / pxhere.com

Zebra- Natural das savanas africanas, são as presas preferidas dos felinos. Mas, com a velocidade de até 64 km/h, não são abatidas facilmente.

pixabay

Devido à sua rapidez e às listras na pele, elas confundem seus predadores que possuem visão em preto e branco e têm dificuldade para reconhecer a forma do animal.

Khendon wikimedia commons

Coiote- Atinge 69 km/h. Este mamífero é da família dos cães e lobos, desenvolvendo essa habilidade para ampliar seu cardápio carnívoro, não dando muita chance às suas presas.

Henry from Arizona, wikimedia commons

Levam uma vida solitária e raramente são encontrados em matilhas. Em geral, vivem até seis anos, e são encontrados nas Américas do Norte e Central.

Pixabay

Pato-eider- Também conhecido como êider-edredão, é encontrado nas áreas costeiras de todo o hemisfério norte. Pode atingir até 76 km/h durante o voo, e isso permite que ele migre para o Sul, fugindo do frio.

Andreas Trepte wikimedia commons

Ele se alimenta principalmente de crustáceos, estrelas do mar e molusco. Pode pesar até 2,5 kg e medir 60 cm. A espécie coloca até 6 ovos e a fêmea passa o mês inteiro chocando o ovo.

Ron Knight wikimedia commons

Gnu- Apesar de pesar até 270 kg, o gnu alcança 80 km/h, desenvolvendo a habilidade de correr para escapar de predadores como leões, leopardos e hienas. Também é conhecido como boi-cavalo e pode ser encontrado na Tanzânia e no Quênia.

Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons

Os gnus migram em grupo por longas distâncias pela savana, em busca de alimentos e água. Eles são herbívoros. e vivem em média 20 anos, mas existem casos relatados em que chegaram aos 40 anos.

Derek Keats wikimedia commons

Leoas- Caçadoras natas, atingem 80 km/h em curtas distâncias. Isso porque muitas de suas presas são ágeis. As fêmeas são mais leves para corridas rápidas em comparação aos leões.

Falense wikimedia commons

As leoas pesam em média 180 kg e os pelos não tão grossos quanto os do macho. A espécie é encontrada com facilidade em parte da Ásia e África.

Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay

Gazela-de-thomson- Pequena e ágil, atinge cerca de 80 km/h, aproveitando seu pequeno porte(pesa 25 kg e mede 60 cm), para fazer curvas eficientes e escapar de predadores como o guepardo.

Thomas Fuhrmann - wikimedia commons

SÃ£o facilmente encontradas nas savanas africanas, geralmente em bando. Sua coloraÃ§Ã£o e listras permitem que elas se camuflem em meio ao seu habitat, uma forma de defesa contra seu predador.

Stig Nygaard wikimedia commons

Antilocapra- Esse quadrúpede atinge 98 km/h, para fugir do extinto guepardo-americano, seu principal algoz. O macho chega a pesar 60 kg e o animal é considerado herbívoro.

Alan D. Wilson wikimedia commons

É facilmente encontrado na América do Norte, após sobreviver ao risco de extinção da espécie. Hoje divide seu habitat natural com predadores como linces e coiotes, entre outros.

Yathin S Krishnappa wikimedia commons

Agulhão-vela- Mais conhecido como peixe-espada, o agulhão-vela alcança 110 km/h, utilizando uma extremidade longa e pontiaguda, o que aumenta a sua velocidade na água e facilita seu deslocamento para fugir de predadores.

Reprodução doTwitter @taviao

Possui uma grande nadadeira no dorso para ajudar a direcionar seu trajeto. Se alimenta de pequenos peixes e pode chegar a até 60 kg, sendo originário dos Oceanos Índico e Pacífico. Aqui no Brasil é encontrado de norte a sul do país.

reprodução youtube

Guepardo- Também conhecido como Chita, esse felino atinge a impressionante marca de 130 km/h, e por até 500 metros consegue manter a velocidade. É considerado o animal terrestre mais rápido do mundo.

DrZoltan pixabay

E seu habitat natural é a savana Africana, península Arábica e o sudoeste Asiático. O guepardo é um animal carnívoro que se alimenta de pequenos mamíferos. Pode viver cerca de 17 anos, e hoje vive sob o risco de extinção.

Domínio público / pxhere.com

Falcão peregrino- A ave de rapina é considerada o animal mais rápido do planeta, atingindo até 320 km/h durante a caça, utilizando um mergulho para aproveitar a gravidade. Pode ser encontrada em todos os continentes, com exceção da Antártida.

Falcão Azul wikimedia commons

O falcão, que pode medir até 58 cm e pesar até 1,5 kg, se alimenta de outras aves de pequeno porte, como pombo. No Brasil é visto durante a primavera no topo de prédios de grandes cidades.

Renata Mascareñas / commons wikimedia

Veja Mais