Transformação de Jacob Elordi no temido ‘Frankenstein’ exigiu mais de 40 próteses

O novo filme de “Frankenstein”, dirigido por Guillermo del Toro, tem sido um sucesso absoluto na Netflix. Só nos primeiros 10 dias alcançou a marca de 62,9 milhões visualizações.Por Flipar
Segundo informações do site Adoro Cinema, o longa permaneceu como o mais assistido da plataforma por duas semanas consecutivas.
Apesar das 2 horas e meia de duração, a obra conquistou o público. Alguns dos motivos atribuídos são a escolha do elenco e a alta qualidade técnica da produção.
O maior exemplo desse esmero vem da maquiagem feita no ator Jacob Elordi, que se destaca no papel da criatura.
Para dar vida ao personagem, ele enfrentava um intenso processo de caracterização que chegava a levar cerca de 11 horas diárias.
O ator precisou usar 42 próteses, sendo 14 apenas na cabeça e pescoço.
Ao fim das gravações, Elordi precisava ficar cerca de 90 minutos em uma sauna inflável, instalada em seu trailer, para conseguir remover toda a maquiagem.
Nas redes sociais, o vídeo mostrando essa metamorfose impressionou fãs, que brincaram sobre a mudança drástica na aparência do ator.
“Juro por Deus que não reconheci o Elordi nesse filme”, escreveu um seguidor. “Que pena estragar um rosto tão lindo”, brincou outra.
“Frankenstein” era considerado o projeto da vida de Guillermo del Toro e levou 25 anos para sair do papel.
Lançado nos cinemas em outubro de 2025, o longa adapta o clássico de Mary Shelley focando no embate entre criador e criatura.
A trama traz Oscar Isaac como o cientista que desafia as leis da natureza e Jacob Elordi no papel do ser trazido à vida, simbolizando as consequências da ambição humana.
Além dos dois, o elenco ainda com com as presenças de Christoph Waltz, Mia Goth e Charles Dance.
Em conversa com a imprensa, del Toro explicou que a dinâmica entre pai e filho no filme foi inspirada em suas próprias experiências familiares.
Para ele, o momento de revelar a criatura é crucial para manter o interesse do público. “Se você revela cedo demais, eles não ligam; se revela tarde demais, eles se cansam”, explicou.
Já Jacob Elordi contou que usou a dança japonesa butoh como referência para sua interpretação e espera que o público perceba a humanidade do monstro.
“Espero empatia. Todos nós nascemos como essa criatura nesse mundo, antes de tomarmos consciência”, ressaltou.