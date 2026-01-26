‘Sem querer’, mergulhadores encontram navio naufragado do século 19 em lago do Canadá

O achado foi considerado um “cápsula do tempo” de um período pouco documentado da navegação comercial nos Grandes Lagos.Por Flipar
O grupo investigava a possível localização do “Rapid City”, uma escuna de dois mastros fabricada em 1884 e que afundou em 1917.
Chamou a atenção dos pesquisadores uma “anomalia” detectada em 2017 durante um mapeamento do leito do lago com cabos de fibra óptica.
Se a idade do naufrágio for confirmada, ele poderá revelar informações valiosas sobre um período pouco documentado da história da região.
A época foi marcada pelo crescimento econômico e pelo intenso comércio entre Canadá e Estados Unidos no início do século 19.
Naquele período, a rápida mudança da vela para o vapor e o alto índice de acidentes devido a tempestades resultaram em uma falta de documentação sobre muitos projetos navais.
Especialistas afirmam que ainda são necessários estudos para determinar a data exata do navio.