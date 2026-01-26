Curiosidades de Pedrinhas Paulista que explicam o apelido de “Roma brasileira”

Pedrinhas Paulista é um tesouro cultural no interior de São Paulo, fundada por imigrantes italianos. Com charme europeu e alma acolhedora, preserva tradições que atravessam gerações. Conheça os encantos dessa cidade única, onde o passado europeu pulsa em cada detalhe.

Por Flipar