Goiaba junta valor nutricional, versatilidade e força econômica

Rica em vitaminas e nutrientes, a goiaba é uma fruta versátil, que pode aparecer em receitas doces e salgadas e até mesmo substituir o tomate no preparo de molhos. Tradicional no Brasil, ela pode gerar empregos e mover a economia rural, ainda mais com a goiabada.Por Flipar
A goiaba é nativa da América Tropical, com origem incerta dentro dessa região. A partir disso, os navegantes europeus ao chegarem em solo americano a levaram para a África e Ásia e para outras regiões tropicais.
No Brasil, ela segue como uma das frutas mais cultivadas, com grande destaque em estados como São Paulo, Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).
Essa fruta possui valor cultural e econômico em diversas comunidades, sendo protagonista em festas e celebrações, com memórias afetivas e tradições familiares.
Desse modo, a goiaba possui vários significados simbólicos, incluindo fertilidade, abundância, riqueza, prosperidade, e até mesmo perda de energia e autoridade, dependendo do contexto.
O nome “goiaba” vem do tupi “coyhaba”, que significa “sementes juntas-amontoadas-aglomeradas”. A cultura desta fruta gera empregos e renda, especialmente em áreas rurais, e contribui para a segurança alimentar (práticas de produção até a qualidade do produto final) e a diversidade da dieta.
Além disso, a goiaba é rica em vitamina C, fibras, e outros nutrientes, sendo utilizada na medicina popular para tratar diversas condições de saúde, como gripes e disenterias.
É o fruto da goiabeira, árvore da espécie Psidium guajava, da família Myrtaceae, originária da América tropical. Assim, ele é constituído de uma baga, carnoso, casca verde, amarelada ou roxa, com superfície lisa ou irregular, de cerca de oito centímetros de diâmetro.
Existem inúmeras variedades de goiabas. As duas mais comuns são a branca, de casca esverdeada e interior amarelo-esverdeado pálido, e a vermelha, de casca amarelada e interior rosado.
A goiaba não é ácida e, assim, pode substituir o tomate na confecção de molhos salgados e agridoces, sobretudo no caso de pessoas com restrições à acidez deste último.
Essa fruta oferece diversos benefícios para a saúde, como fortalecer o sistema imunológico devido à alta concentração de vitamina C, Ela melhora a digestão e auxilia no combate à diarreia por suas propriedades adstringentes e antioxidantes.
Além disso, a fruta é rica em licopeno, um antioxidante que pode proteger contra o câncer de próstata e outros tipos desta doença.
É uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções e doenças como resfriados e gripes.
Ela também é uma fruta de baixa caloria e de fácil satisfação do apetite, o que pode auxiliar em dietas para perda de peso. Pode ser consumida também na forma líquida, como um refrescante e saboroso suco, sobretudo em dias de verão.
A goiaba é rica em potássio, um mineral que ajuda a regular a pressão arterial e a proteger o coração. O chá com a casca desta fruta é uma bebida natural rica em antioxidantes e outros nutrientes, que pode trazer diversos benefícios à saúde.
As vitaminas B3 e B6 presentes na goiaba, juntamente com o potássio, podem contribuir para melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, a função cognitiva e a memória. Ela pode ser preparada também em forma de geleia, como acompanhamento.
Assim, alguns estudos indicam que o extrato de goiaba proveniente das suas folhas pode ajudar a reduzir a intensidade das cólicas menstruais, já que possui propriedades analgésicas capazes de aliviar a dor e o mal estar.
A goiaba é uma fruta rica em fibras que ajuda a regular o açúcar no sangue. Além de que as folhas desse fruto são ricas em polifenóis e triterpenos, compostos que ajudam a modular o metabolismo do glicogênio.
Nesse sentido, a goiaba é utilizada em diversas preparações, como geleias, doces, sucos, sorvetes, recheios de bolos e tortas, além de ser consumida fresca.
A goiabada é um doce tradicional brasileiro feito com goiaba e açúcar, podendo ser encontrada em diversas formas, como em barras, geleias ou pedaços.
Casadinho é um doce popular, geralmente composto por dois biscoitos unidos por um recheio doce, como compota, goiabada, doce de leite ou geleia.
O nome popular da combinação entre queijo e goiabada faz alusão à clássica peça de William Shakespeare “Romeu e Julieta”, de 1597. O queijo teria relação com Romeu, e a goiabada representaria Julieta, que formaram o casal protagonista da obra.
A goiabada pode aparecer em receitas doces e salgadas, o que mostra a versatilidade desta fruta na culinária. Diante disso, o alto teor de pectina desta fruta a torna ideal para a produção de geleias, doces, compotas e marmeladas.
O chá da folha da goiaba, em bochechos e gargarejos, é usado para inflamações da boca e da garganta ou em lavagens de úlceras e na leucorreia.
Curiosamente, algumas moscas utilizam a goiaba como depósito de seus ovos. As larvas dessas moscas são popularmente chamadas de bicho-da-goiaba.