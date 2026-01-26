Goiaba junta valor nutricional, versatilidade e força econômica

Rica em vitaminas e nutrientes, a goiaba é uma fruta versátil, que pode aparecer em receitas doces e salgadas e até mesmo substituir o tomate no preparo de molhos. Tradicional no Brasil, ela pode gerar empregos e mover a economia rural, ainda mais com a goiabada.

Por Flipar