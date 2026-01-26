Celebridades e TV

Bell Marques descobre que vai ser avô e fica emocionado em vídeo compartilhado pelo filho

O cantor Bell Marques, o ex-Chiclete com Banana, se emocionou ao saber que será avô pela terceira vez.

Por Flipar
Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais

O anúncio gerou grande repercussão entre seguidores, com muitas mensagens carinhosas dos fãs e amigos.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Bell Marques nasceu em Salvador, em 5 de setembro de 1952, e construiu uma carreira marcada pela força do axé e dos trios elétricos.

Reprodução Instagram

Casado há mais de 40 anos com Ana Marques, Bell é pai de Rafael e Filipe Marques, conhecidos como Rafa e Pipo. Antes do casamento, já era pai da artista plástica Rebeca Teixeira.

Reprodução/@bellmarques

Além de cantor, é compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Ficou nacionalmente conhecido como vocalista do Chiclete com Banana, banda que comandou por décadas.

Reprodução Instagram

Sua estreia em um trio elétrico ocorreu em 1979, no bloco Traz os Montes, no Trio Tapajós.

Reprodução Instagram

Pouco depois, integrou a banda Scorpius, que em 1981 passou a se chamar “Chiclete com Banana”.

Reprodução Instagram

O grupo surgiu de um conjunto de baile e começou tocando sucessos internacionais antes de lançar seus primeiros discos em Salvador.

Flávio Guaraná wikimedia commons

Nos anos seguintes, o ‘Chiclete’ se consolidou no Carnaval e no mercado fonográfico, vendendo milhões de discos.

Alejandro Carrasco/wikimedia commons

Álbuns como “Energia” e “Fé Brasileira” ajudaram a impulsionar a popularidade do grupo.

Reprodução/Canal Pedro Sena

Na época, a música “Mistério das Estrelas” foi um tremendo sucesso em todas as rádios baianas.

Reprodução/Canal 7th DIMENSION OF MUSIC

A banda foi ganhando fama por sucessos que marcaram gerações e por apresentações em blocos tradicionais, até se firmarem definitivamente com o Camaleão no circuito Barra-Ondina.

Wikipedia/Flora Rodriguez

O sucesso foi tão grande que o grupo levou sua música para países da Europa, América do Norte e América do Sul.

Reprodução/Canal 7th DIMENSION OF MUSIC

Em 1997, o Chiclete Com Banana inovou ao gravar um CD ao vivo em cima de um trio elétrico durante o Carnaval de Salvador.

Wikipedia/Ferdomic

Em 2014, Bell deixou a banda e iniciou carreira solo com o bloco Vumbora?!, mantendo-se em destaque no cenário musical.

Wikipedia/Flora Rodriguez

Até hoje, ele segue sendo considerado um dos maiores reis do axé. Hits como “Cara Caramba Sou Camaleão”, “Meu Cabelo Duro é Assim”, “100% Você” e “Diga Que Valeu” são suas maiores marcas.

Divulgação

Veja Mais