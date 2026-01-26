Bell Marques descobre que vai ser avô e fica emocionado em vídeo compartilhado pelo filho

O cantor Bell Marques, o ex-Chiclete com Banana, se emocionou ao saber que será avô pela terceira vez.Por Flipar
O anúncio gerou grande repercussão entre seguidores, com muitas mensagens carinhosas dos fãs e amigos.
Bell Marques nasceu em Salvador, em 5 de setembro de 1952, e construiu uma carreira marcada pela força do axé e dos trios elétricos.
Casado há mais de 40 anos com Ana Marques, Bell é pai de Rafael e Filipe Marques, conhecidos como Rafa e Pipo. Antes do casamento, já era pai da artista plástica Rebeca Teixeira.
Além de cantor, é compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Ficou nacionalmente conhecido como vocalista do Chiclete com Banana, banda que comandou por décadas.
Sua estreia em um trio elétrico ocorreu em 1979, no bloco Traz os Montes, no Trio Tapajós.
Pouco depois, integrou a banda Scorpius, que em 1981 passou a se chamar “Chiclete com Banana”.
O grupo surgiu de um conjunto de baile e começou tocando sucessos internacionais antes de lançar seus primeiros discos em Salvador.
Nos anos seguintes, o ‘Chiclete’ se consolidou no Carnaval e no mercado fonográfico, vendendo milhões de discos.
Álbuns como “Energia” e “Fé Brasileira” ajudaram a impulsionar a popularidade do grupo.
Na época, a música “Mistério das Estrelas” foi um tremendo sucesso em todas as rádios baianas.
A banda foi ganhando fama por sucessos que marcaram gerações e por apresentações em blocos tradicionais, até se firmarem definitivamente com o Camaleão no circuito Barra-Ondina.
O sucesso foi tão grande que o grupo levou sua música para países da Europa, América do Norte e América do Sul.
Em 1997, o Chiclete Com Banana inovou ao gravar um CD ao vivo em cima de um trio elétrico durante o Carnaval de Salvador.
Em 2014, Bell deixou a banda e iniciou carreira solo com o bloco Vumbora?!, mantendo-se em destaque no cenário musical.
Até hoje, ele segue sendo considerado um dos maiores reis do axé. Hits como “Cara Caramba Sou Camaleão”, “Meu Cabelo Duro é Assim”, “100% Você” e “Diga Que Valeu” são suas maiores marcas.