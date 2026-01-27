Estilo de Vida

Ranking mostra as carreiras com maior frustração após a formatura

Uma pesquisa recente apontou quais cursos universitários concentram os profissionais mais insatisfeitos após o início da carreira. O levantamento revelou que a frustração não está ligada apenas ao salário, mas também às condições de trabalho, às oportunidades de crescimento e ao descompasso entre expectativa e realidade profissional.

O ranking apresenta percentuais de insatisfação que chamam atenção, indicando áreas onde muitos formados relatam arrependimento ou desejo de mudar de seto

A pesquisa foi realizada pelo projeto “The College Payoff” e divulgada pela Universidade de Georgetown, uma das instituições acadêmicas mais respeitadas dos Estados Unidos. Por esse motivo, os resultados refletem principalmente a realidade do mercado americano, considerando salários, estabilidade e nível de satisfação relatado pelos profissionais.

Ainda assim, o levantamento aponta tendências que podem ser observadas em diversos países, já que muitos desafios são semelhantes, como comp

Em décimo lugar, há um empate entre o curso de letras e o de biologia, ambos com 52% de profissionais arrependidos. Em ambos, o profissional está apto a dar aulas de português e biologia, respectivamente e até em áreas próximas, dependendo da ênfase.

Apesar disso, ambas áreas de atuações são mais extensas. Um profissional de letras, por exemplo, pode trabalhar revisando textos jornalísticos e acadêmicos, tradução, entre outros. Já um biólogo pode trabalhar com genética, meio ambiente, animais, além de várias outras coisas.

A oitava posição é do curso de ciências políticas, com 56% de insatisfeitos. Os profissionais dessa área podem dar aulas, sobretudo, em universidades. Eles também são muito contratados por partidos políticos e institutos de pesquisas.

A sétima colocação é de assistência médica, curso que não existe no Brasil. De acordo com a pesquisa, 58% dos profissionais dessa área estão arrependidos de terem escolhido o curso.

A sexta é de marketing, um curso para lá de amplo, mas com 60% dos profissionais arrependidos. Um marquetólogo pode trabalhar definindo preços,ajudando na distribuição e desenvolvimento de produtos. Eles também podem trabalhar na área de propaganda, entre outras.

O quinto lugar é na área de educação, algo como pedagogia, no Brasil, que trabalha estudando o ensino e também dando aula para crianças, que, claro, tem um processo de aprendizado diferente do nosso. O índice de insatisfeitos é de 61%.

A quarta posição é de comunicações, com 64%. Este é um curso com opções mais amplas. Um profissional da área pode trabalhar em veículos de comunicação, cinema, publicidade, mas também em instituições de ensinos e pesquisas.

Na terceira colocação, há um empate entre artes e sociologia, ambas com 72% dos profissionais insatisfeitos.

Um sociólogo trabalha dando aulas, mas também pode atuar em partidos políticos e institutos de pesquisa. É um ramo das ciências sociais, assim como a antropologia.

Já artistas que não querem fazer arte podem trabalhar em museus e conservação, por exemplo.

A primeira colocação é de jornalismo, com 87% dos profissionais insatisfeitos. Um jornalista pode trabalhar em televisão, rádio, jornal, site e assessoria de imprensa de instituições públicas ou privadas, bem como em canais de youtube.

Os jornalistas reclamam dos baixos salários e também de competir com profissionais que nem sequer foram aprovados na faculdade de jornalismo.

O curso tem duração de quatro anos, com aulas sobre política, sociologia, antropologia, etc..Jornalistas, além de texto, também têm aulas de fotografia, áudio, vídeo, locução, diagramação, entre outros.

Além disso, os jornalistas mostram desânimo por trabalharem finais de semana e feriados e, muitas vezes, sem leis trabalhistas.

A pesquisa também fez um levantamento dos cursos/áreas que as pessoas menos se arrependeram de terem feito.

Em primeiro lugar, aparecem ciência da computação e criminologia, ambas com 72%. Depois, estão os cursos de engenharia e enfermagem, com 71 e 69%.

