Pescador leva susto com peixe e viraliza: ‘Parece alienígena’

Um pescador ficou surpreso com a aparência esquisita de um peixe que ele capturou no mar da Rússia.Por Flipar
A imagem do peixe estranho foi compartilhada e viralizou nas redes sociais. Com o corpo inchado e uma pele gelatinosa, o animal chamou a atenção de muitas pessoas, que brincaram dizendo que se tratava de um “peixe alienígena”.
Especialistas confirmaram que a imagem é real e mostra um animal raro das profundezas do Oceano Pacífico, mais especificamente a cerca de 1.700 metros abaixo da superfície.
O pescador Roman Fedortsov compartilhou um vídeo do peixe, que tem um corpo parecido com um cérebro, olhos pequenos e boca aberta.
Algumas pessoas nas redes lembraram de filmes como “Marte Ataca” (1996 – foto) e “Megamente” (2010).
Segundo a bióloga marinha Jamile Malcher, a pele gelatinosa e sem escamas ajuda o peixe a suportar a alta pressão das águas profundas.
No vídeo, ele aparece inchado porque ativou um mecanismo de defesa ao ser trazido para a superfície, onde a pressão é muito menor.
O peixe-lapa-liso (Aptocyclus ventricosus), como é conhecido, pode chegar a 40 centímetros de comprimento e pesar até 2 quilos.
Os peixes que vivem nas profundezas do oceano, conhecidos como peixes abissais ou de águas profundas, habitam um dos ambientes mais extremos e menos explorados da Terra.
Essas regiões, geralmente abaixo dos 200 metros de profundidade, são caracterizadas por condições como pressão extrema, temperaturas frias, escuridão quase total e disponibilidade limitada de alimentos. Veja alguns exemplos de peixes das profundezas!
Peixe-dragão (Stomiidae): Esse peixe usa bioluminescência para atrair presas na escuridão. Vive a profundidades de até 2.000 metros.
Peixe-diabo-negro (Melanocetus johnsonii): Este peixe é conhecido por sua aparência assustadora, com uma boca enorme cheia de dentes afiados e um corpo escuro e gelatinoso. Vive entre 1.000 e 4.000 metros de profundidade.
Peixe-fantasma-do-Pacífico (Macropinna microstoma): Tem uma cabeça translúcida e olhos tubulares que podem girar para cima, permitindo enxergar presas acima. Habita profundidades de 600 a 800 metros.
Peixe-víbora (Chauliodus sloani): Conhecido por seus dentes extremamente longos e afiados. Vive entre 500 e 2.500 metros de profundidade. Pode engolir presas maiores do que o próprio corpo.
Enguia-gulper (Eurypharynx pelecanoides): Possui uma boca enorme e elástica, que lembra a de um pelicano. Pode engolir presas muito grandes e armazená-las para digestão lenta.
Lula-vampira-do-inferno (Vampyroteuthis infernalis): Embora não seja um peixe, é um molusco que vive em águas profundas. Possui tentáculos cobertos por espinhos e pode emitir uma nuvem de muco bioluminescente para confundir predadores.
Peixe-bolha (Psychrolutes marcidus): Conhecido por sua aparência gelatinosa e “derretida”, adaptada à alta pressão das profundezas. Vive em profundidades de até 1.200 metros no Oceano Pacífico.
A maioria dessas criaturas nunca vê a luz do sol, dependendo de bioluminescência ou detritos orgânicos que caem das camadas superiores do oceano.
Muitos desses peixes ainda são pouco estudados, pois as profundezas oceânicas são difíceis de explorar devido à alta pressão.
Algumas espécies podem sobreviver por meses sem se alimentar, aguardando o momento certo para capturar uma presa.