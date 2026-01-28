Exame nacional aponta deficiências graves na formação de estudantes de medicina

A criação do Enamed está diretamente ligada à expansão acelerada dos cursos de medicina no Brasil. Entre 2014 e 2025, o total desses cursos no Brasil quase dobrou, saltando de 252 para 494, enquanto o número de vagas disponíveis cresceu de 23 mil para mais de 50 mil, de acordo com um levantamento da Faculdade de Medicina da USP.