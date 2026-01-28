Pequenos tesouros da memória: o valor das moedas comemorativas

As moedas sempre exerceram papel fundamental na história das sociedades, funcionando não apenas como instrumento econômico, mas também como registro simbólico de épocas, valores e transformações culturais.

Ao longo do tempo, governos passaram a utilizar esses objetos como meios de comunicação visual, capazes de representar acontecimentos marcantes e reforçar a identidade nacional. Nesse contexto, as edições comemorativas surgem como peças que unem memória, arte e patrimônio histórico e Por Flipar