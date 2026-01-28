Moradores lançam abaixo-assinado em Teresópolis (RJ); saiba o motivo

Moradores de Teresópolis (RJ) organizaram um abaixo-assinado que já ultrapassa 13 mil apoios contra a lei que autoriza a construção de prédios de até 20 andares no bairro do Alto, sancionada em dezembro de 2025.Por Flipar
A norma amplia o limite anterior de oito pavimentos e é alvo de recomendação do MP-TJ e de ação popular. A proposta permite edifícios de até 60 metros em trechos próximos ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o que gera preocupação ambiental.
Em reunião aberta, representantes da comunidade cobraram explicações do Legislativo. “Convidei todos os vereadores na expectativa de abrir um diálogo”, afirmou a advogada Márcia Peixoto. Especialistas alertam para riscos ao saneamento, aos rios e ao equilíbrio do ecossistema.
Falando em Teresópolis, o antigo Mirante da Granja Guarani, também conhecido como Quiosque das Lendas, guarda uma beleza rara e uma história profunda. É um dos poucos exemplares da arte azulejar portuguesa em espaços públicos no Brasil.
Construído na década de 1920, o espaço foi decorado com azulejos pintados pelo artista português Jorge Colaço e que retratam lendas indígenas. Mais do que isso. Representa um elo entre a cultura europeia e a memória indígena nacional.
Apesar de sua importância histórica e artística, o Quiosque das Lendas está em estado de abandono. A estrutura apresenta sinais de desgaste, pichações e falta de manutenção. O local, que já foi símbolo cultural de Teresópolis, hoje aguarda restauro urgente.
Teresópolis foi fundada em 6 de julho de 1891. Na Serra Fluminense, pertence à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis, e está a cerca de 94 km a norte da capital do RJ. Seu nome é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II.
A região já era habitada por indígenas Guaranis e por escravos fugitivos do Quilombo da Serra. Ela ocupa uma área de pouco mais de 770 quilômetros quadrados, sendo aproximadamente 64 quilômetros quadrados em área urbana.
A abertura da ligação rodoviária direta com o Rio de Janeiro, em 1959, impulsionou o crescimento da cidade, facilitando o acesso e o fluxo de pessoas.
Durante oÂ sÃ©culo 19, oÂ tremÂ foi o principalÂ meio de transporteÂ e se expandiu mundialmente atÃ© a segunda metade doÂ sÃ©culo 20. No Rio, pioneiro no transporte ferroviÃ¡rio no paÃs, havia a Estrada de Ferro TherezÃ³polis, que funcionava a partir do cais da Piedade.
Tem sua identidade ligada diretamente ao turismo natural, alÃ©m de ser sede do centro de treinamento da SeleÃ§Ã£o Brasileira de Futebol (Granja Comary) e abrigar uma feira ao ar livre de artesanato com mais de 700 expositores.
George March foi fundamental para o desenvolvimento de Teresópolis. Ele foi o responsável por transformar uma grande área rural na região em uma fazenda modelo, chamada Santo Antônio do Paquequer, que se tornou o núcleo inicial da cidade.
A emancipação político-administrativa de Teresópolis ocorreu em 6 de julho de 1891, através do Decreto número 280, quando foi desmembrada do município de Magé. Que tal conhecer alguns dos lugares mais visitados de lá?
Começando pela igreja Matriz de Santa Teresa, dedicada à padroeira da cidade, que possui um estilo neogótico e fica localizada na Praça Baltazar da Silveira.
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é conhecido por sua beleza cênica e estrutura para esportes de montanha, como escalada e caminhadas. Com mais de 200 quilômetros de trilhas, o parque oferece opções para todos os níveis de habilidade.
A Pedra da Tartaruga, localizada em Teresópolis, é um dos destinos mais impressionantes do Rio de Janeiro para quem busca aventura e contato com a natureza.
O Dedo de Deus é um famoso pico montanhoso conhecido por sua silhueta que lembra um dedo indicador apontando para o céu. Com 1.692 metros de altitude, o local é um dos pontos mais emblemáticos da Serra dos Órgãos e é um símbolo da cidade.
O Parque Magique é um espaço temático para crianças e adultos, com diversas atrações, incluindo roda gigante, trem fantasma e jogos.
A Pedra do Elefante, em Teresópolis, é uma formação rochosa que se destaca pela sua vista panorâmica da Serra dos Órgãos e pela trilha de acesso relativamente fácil.