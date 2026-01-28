Xania Monet: artista gerada por IA fechou um contrato milionário com gravadora

Uma cantora virtual criada com o uso de inteligência artificial (IA) conquistou recentemente um contrato milionário com a gravadora Hallwood Media.Por Flipar
Chamada de Xania Monet, a “artista” é uma invenção da compositora norte-americana Telisha Nikki Jones.
Nikki uniu suas composições pessoais à tecnologia do Suno, uma plataforma de geração musical por IA.
Após essa “parceria criativa”, Xania já acumula mais de 190 mil seguidores no Instagram e mais de 1,3 milhão de ouvintes mensais no Spotify.
Esse perfil contrasta com o da Tocanna, artista brasileira também gerada por IA.
Criada em 2024 pelo designer gráfico Gustavo Sali, Tocanna tem corpo de mulher e rosto com traços semelhantes a um tucano.
A “diva pop” brasileira já acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram e já se “apresentou” em eventos como Grammy e The Town, além de ter um feat com Billie Eilish.
Em seu perfil, é possível até ver “encontros” com artistas como Anitta e Bruna Marquezine.
No Spotify, Tocanna já soma mais de 380 mil ouvintes mensais. E como uma boa “artista”, ela também já se envolveu em polêmicas.
O hit mais reproduzido da “cantora” é a música “São Paulo”, paródia de “Empire State of Mind”, sucesso de Jay-Z e Alicia Keys.
Em setembro, a faixa teve que ser removida das plataformas digitais por ordem do rapper, que alegou não ter sido creditado.
Segundo seu empresário, Romel Murphy, a solução encontrada foi dar vida a uma artista virtual para transmitir suas obras ao público.
O projeto começou a ganhar forma em julho de 2025 com o lançamento do single “It Wasn’t Love, It Was Survival”.
Poucas semanas depois, em 8 de agosto, chegou às plataformas o álbum de estreia “Unfolded”, seguido por “Pieces Left Behind”, lançado em 3 de setembro.
E o projeto avança a passos largos: os preparativos para a primeira apresentação ao vivo de Xania Monet já estão em andamento.
Apesar do sucesso, o caso levanta questionamentos legais, já que gravadoras processam a Suno por uso indevido de músicas no treinamento de IA.
Além disso, o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos não reconhece registros de obras criadas majoritariamente por inteligência artificial.