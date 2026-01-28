Família descobre que ‘peso de porta’ é pedra preciosa

Tanzanita- Descoberta em 1967 no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, país que abriga a única fonte dessa pedra rara e muito valorizada. Da família do mineral zoisita, tem cor azul-violeta. Com base na Escala de Dureza de Mohs – que mede a resistência das pedras preciosas de um a dez – a Tanzanita apresenta 6,5 a 7, requerendo delicadeza no manejo.