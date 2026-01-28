Surto do vírus Nipah na Índia causa preocupação em países vizinhos; veja o que se sabe até agora

Esse patógeno altamente letal foi identificado pela primeira vez no fim dos anos 1990, na Malásia peninsular.Por Flipar
O vírus é uma zoonose transmitida originalmente por morcegos frugívoros e porcos.
O vírus provoca desde quadros leves até infecções respiratórias graves e encefalite, inflamação cerebral que pode levar rapidamente ao coma e à morte.
Devido à sua gravidade e capacidade de disseminação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o Nipah entre as doenças prioritárias para pesquisa, ao lado de Ebola, Zika e covid-19.
Os sintomas iniciais costumam incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.
Os sintomas ainda podem evoluir para alterações neurológicas, pneumonia atípica, convulsões e insuficiência respiratória.
Historicamente, o vírus tem causado surtos periódicos em Bangladesh e na Índia desde sua descoberta em 1999.
A contenção bem-sucedida em episódios anteriores dependeu de estratégias de testagem em larga escala e quarentenas rigorosas.