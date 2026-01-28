Estilo de Vida

Praia paradisíaca e ‘secreta’ ganha as redes sociais

Um destino improvável e paradisíaco no Rio de Janeiro tem chamado a atenção dos internautas nas redes sociais.

Por Flipar
reprodução

Trata-se da Praia de Galhetas, em Paraty, município localizado no litoral sul do Rio de Janeiro.

reprodução

Escondida entre o mar azul e a Mata Atlântica, essa praia quase deserta encanta quem busca sossego e contato com a natureza.

reprodução/youtube

O lugar não tem quiosques, barulho de gente ou sinal de celular, somente o som das ondas e dos pássaros, além da sombra das árvores.

reprodução/youtube

Para deixar tudo melhor, tem até uma cachoeira de água doce que fica bem pertinho da praia!

Reprodução/trilhasecachoeiras.com.br

É possível chegar à Praia de Galhetas de duas maneiras. Uma delas envolve uma trilha saindo da Praia do Sono (foto) ou de Ponta Negra.

wikimedia commons Adenildegonzaga

Também é possível contratar um barqueiro em Trindade ou no Condomínio Laranjeiras. Essa opção é mais rápida e permite admirar a beleza do litoral de Paraty pelo mar.

reprodução/youtube

Paraty e Trindade são dois destinos encantadores no litoral sul do Rio de Janeiro, conhecidos por suas belezas naturais.

Youtube/Viagens Cine

Paraty, uma cidade histórica fundada no século 17, é famosa por seu centro colonial bem preservado, com ruas de pedra, casarões coloridos e igrejas centenárias.

Mike Peel/wikimedia commons

Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, a cidade combina história, arte e natureza, sediando eventos importantes como a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty).

Flickr - Ministério da Cultura

Fundada no período do ciclo do ouro, Paraty foi um importante porto de escoamento de riquezas durante o Brasil Colônia.

Domínio Público

A cidade atrai turistas pela sua riqueza cultural, festivais literÃ¡rios e gastronÃŽmicos, alÃ©m de passeios de barco por ilhas paradisÃ­acas e praias deslumbrantes.

clara5656/pixabay

Já Trindade, distrito de Paraty localizado a cerca de 25 km do centro, é um paraíso ecológico com algumas das praias mais bonitas do Brasil.

Reprodução/YouTube

Praias como a Praia do Cachadaço (foto), com suas piscinas naturais, e a Praia do Meio, cercada por mata atlântica, são verdadeiros tesouros.

Reprodução/YouTube Trip Partiu

O acesso por estrada sinuosa revela vistas espetaculares, e a região também oferece trilhas, como a que leva à Cachoeira do Tobogã, onde é possível deslizar por uma rocha natural.

Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)

A gastronomia local, com frutos do mar e cachaça artesanal, completa a experiência, tornando a região uma das mais requisitadas do litoral brasileiro.

Reprodução/YouTube

Juntas, Paraty e Trindade formam um roteiro perfeito para quem busca cultura, história, aventura e relaxamento em meio a cenários paradisíacos.

Vani Ribeiro/wikimedia commons

Veja Mais