Ator que viveu 007 uma única vez está aposentado do cinema

O ator australiano George Lazenby, de 85 anos, anunciou a aposentadoria por meio das redes sociais em agosto de 2024 â??NÃ£o foi uma decisÃ£o fÃ¡cil, mas nÃ£o farei mais atuaÃ§Ãµes, apariÃ§Ãµes pÃºblicas, entrevistas ou assinaturas de autÃ³grafos", disse na Ã©poca.
Lazenby ganhou fama ao interpretar o agente secreto James Bond em “007 A Serviço Secreto de Sua Majestade”, em 1969. É o único ator que viveu o personagem apenas uma vez. Mas o papel alçou sua carreira na época. Na foto, ele (direita) em cena com Telly Savallas.
Atualmente, o papel de 007 está sem titular. Com a saída de Daniel Craig (foto)- o último a viver o personagem – há muita especulação sobre quem assumirá o charme e a perspicácia do agente secreto mais famoso do mundo.
O ator irlandês Pierce Brosnan, que também interpretou o agente 007, declarou que o britânico Aaron Taylor-Johnson, cotado para o papel, cairia muito bem na pele de James Bond. “Acho que o homem tem carisma e talento”, disse Pierce.
Pierce Brosnan foi intérprete de James Bond em quatro filmes da franquia de espionagem: 007 contra GoldenEye (1995), O Amanhã Nunca Morre (1997), O Mundo não é o Bastante (1999) e Um Novo Dia Para Morrer (2002),
O ator Aaron Taylor é, de fato, um dos cotados para o papel de James Bond. Nascido em 13/6/1990, em Buckinghamshire, na Inglaterra, Aaron não confirmou os rumores, mas não descartou o papel. “Qualquer que seja o futuro planejado para mim, posso fazer melhor”, disse à Rolling Stone.
Aaron é mais conhecido por interpretar John Lennon no filme “O Garoto de Liverpool” e Pietro Maximoff/Mercúrio (foto), em “Vingadores: Era de Ultron”.
Recentemente, o ator Clay Bunker, que atuou com uma breve participação em “Oppenheimer” , sugeriu que Cillian Murphy, vencedor do Oscar de Melhor Ator pelo filme, seja escolhido como o novo James Bond, o agente 007.
“Ele se encaixaria lindamente. Cillian é o cara mais gentil que existe, mas também tem um lado sombrio e há um certo lado obscuro de Bond… Cillian tem a habilidade de evocar isso.”, disse Clay.
Por sinal, em 2023, o escritor Charlie Higson, conhecido por ter escrito uma série de livros da franquia ‘007’ intitulada ‘Young Bond’, criticou a fase de Daniel Craig na pele do espião James Bond.
“Fui ver ‘Sem Tempo Para Morrer’ com meu filho mais velho, Frank, de 30 anos, e ele disse: ‘Parecia um filme do Bond feito por pessoas com vergonha de fazer um filme do Bond. Você precisa assistir a dois filmes anteriores para saber quem é quem. Dane-se isso”, protestou.
As aventuras de 007 devem sofrer mudanças. Já se cogitou até que 007 passe a ser uma mulher. Daniel Craig, que se despediu em “007 Sem Tempo Para Morrer”, já se manifestou contrário a essa ideia. ” Em vez disso, deveria haver um papel tão bom quanto o de James Bond, mas feito para uma mulher”, afirmou.
O ator interpretou Bond em “Cassino Royale” (2006), “Quantum of Solace” (2007), “Operação Skyfall” (2012) e “007 Contra Spectre” (2015). Com Craig, 007 foi menos glamouroso, mais impetuoso, atrevido e desobediente. Antes dele, o papel teve Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton e George Lazenby.
Outro ator cujo nome também foi ventilado para o papel de James Bond é Idris Elba. O ator é considerado um dos mais talentosos e mais bonitos do cinema americano.
“007” é sucesso mundial desde o primeiro filme em 1962, estrelado por Sean Connery. Em “007 Contra o Satânico Dr. No” , pela primeira vez o agente fala a clássica frase de apresentação. Após ganhar um jogo de cartas em um cassino,ele é apresentado para a Bond Girl Sylvia Trench e diz “Bond, James Bond”.
O Brasil também marcou presença na saga. James Bond enfrentou o vilão Jaws no Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, no filme “007 Contra o Foguete da Morte” (1979), estrelado por Roger Moore.
Entre os nomes já citados pelos fãs para incorporar James Bond estão Tom Hardy (que faz o Venom) e Henry Cavill (o Super-Homem). Cada um tem seu Bond histórico preferido. Para muitos fãs, Craig deixará muita saudade.