Pra quem não viu: urso invade piquenique e mulher se finge de estátua para salvar criança

Um caso ocorrido em 2023 serviu de exemplo sobre como uma reação correta garante a sobrevivência em áreas turísticas povoadas por animais selvagens. Um urso-negro invadiu o piquenique de uma família no México. Foi no dia 25 de setembro e o vídeo chamou atenção nas redes sociais.Por Flipar
O caso aconteceu no Parque Ecológico Chipinque, em Monterrey, no nordeste do México.
Essa região tem ursos-negros espalhados, pois trata-se do habitat natural dessa espécie.
Uma mulher com o filho ficou quieta sem esboçar qualquer reação e cobriu o rosto da criança, enquanto o urso comia o lanche.
O animal subiu na mesa e devorou tacos, enchiladas e outros quitutes levados pela família.
A família comentou que o melhor é parar de levar comida ao parque, para não atrair animais.
O urso-negro, também conhecido como baribal, é uma espécie norte-americana, encontrada do Alasca ao Norte do México.
Esse urso alcança 2,20 m de comprimento, 1,10 m de altura na cernelha e 360 kg de peso.
O urso negro geralmente vive geralmente até 15 anos, mas alguns podem alcançar até 40 anos
A mulher foi esperta ao manter calma e não demonstrar medo. O urso não ameaçou ninguém e foi embora após a comilança.
Nessas horas, não adiantaria nem correr, pois os ursos dessa espécie alcançam uma velocidade de até 50 km/h.
Apesar do nome, o urso-negro também pode ter pelagem marrom, bege ou branca.
Além de correr, ele também é considerado um bom nadador.
Esse urso raramente se alimenta de grandes animais. Ele prefere frutos, nozes, gramíneas, além de peixes e pequenos mamíferos.
O urso-negro já é conhecido pelo hábito de vasculhar resíduos deixados por humanos.
O Parque Ecológico Chipinque – San Pedro Garza Garcia – fica no Vale de San Ángel,em Monterrey
O Parque tem trilhas para caminhadas onde as pessoas sÃ£o orientadas a nÃ£o interagir com os animais. Apenas contemplar a Natureza.
No site oficial do Parque a presença de animais silvestres, para o convívio com os visitantes, é destacada como um dos fatores positivos do passeio. E a principal foto sobre a fauna é justamente do urso-negro.
O portal do parque exalta a biodiversidade informando que a área tem 52 espécies de flora e fauna nativas com risco de extinção, o que exige responsabilidade no trato com a natureza.
O parque ecológico também tem mirantes de onde se veem paisagens panorâmicas da cidade de Monterrey.