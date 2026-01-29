Jonny Greenwood concorre ao Oscar 2026 por “Uma Batalha Após a Outra”

As indicações ao Oscar 2026 foram anunciadas e, na categoria “Melhor Trilha Sonora Original”, disputam a estatueta Jerskin Fendrix, por “Bugonia”; Alexandre Desplat, por “Frankenstein”; Max Richter, por “Hamnet”; Jonny Greenwood, por “Uma Batalha Após a Outra”; e Ludwig Göransson, por “Pecadores”.Por Flipar
A categoria “Melhor Trilha Sonora Original” reconhece composições criadas especificamente para o cinema e avalia o caráter autoral do trabalho, bem como a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Canções com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em “Melhor Canção Original”.
Entre os indicados, “Uma Batalha Após a Outra”, dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, acompanha Bob, um ex-revolucionário paranoico que vive recluso. Forçado a confrontar o próprio passado, ele precisa enfrentar o Coronel Lockjaw, vivido por Sean Penn, seu antigo inimigo, após o sequestro de sua filha adolescente.
No total, “Uma Batalha Após a Outra” recebeu 13 indicações ao Oscar 2026, incluindo categorias centrais como “Melhor Filme”, “Melhor Diretor”, “Melhor Roteiro Adaptado” e quatro indicações de atuação.
O filme marca a sexta colaboração entre Jonny Greenwood, responsável pela trilha sonora, e o diretor Paul Thomas Anderson. Além disso, com esse trabalho, Greenwood chega à sua terceira indicação ao maior prêmio do cinema.
Reconhecido como um dos músicos mais inventivos de sua geração, Jonny Greenwood se destaca como multi-instrumentista, transitando com naturalidade entre guitarra, teclados, sampler, xilofone e composição orquestral. Integrante fundamental do Radiohead, ele também construiu uma carreira paralela sólida como compositor de música contemporânea e trilhas sonoras para cinema.
Jonathan Richard Guy Greenwood nasceu em 5 de novembro de 1971, em Oxford, na Inglaterra. Estudou na Abingdon School, onde seu irmão mais velho, Colin Greenwood, conheceu Thom Yorke e, dessa amizade, surgiu uma banda.
Ao longo da trajetória da banda, eles lançaram diversos sucessos, como “Karma Police”, “High and Dry” e “True Love Waits”, e acumularam três prêmios Grammy e 18 indicações.
Paralelamente ao trabalho com a banda, Greenwood iniciou uma trajetória como compositor. Seu primeiro álbum solo, “Bodysong”, lançado em 2003, praticamente dispensa guitarras e reforça seu interesse por música instrumental e experimental.
Em 2004, foi compositor residente da BBC, período em que escreveu peças como “Smear”, “Piano for Children” e “Popcorn Superhet Receiver”.
A partir de 2007, Greenwood se consolidou como compositor de trilhas sonoras para cinema, especialmente em parceria com Paul Thomas Anderson. Sua música para “Sangue Negro” marcou profundamente o filme, embora tenha sido considerada inelegível ao Oscar por incluir material previamente composto.
A colaboração continuou em “O Mestre”, “Vício Inerente”, “Trama Fantasma” e “Licorice Pizza”.
A trilha de “Trama Fantasma”, inclusive, rendeu a Greenwood sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Trilha Sonora. Lançado em 2017, o filme acompanha Reynolds Woodcock, um estilista renomado e obsessivo da alta-costura londrina dos anos 1950, cuja rotina rigidamente controlada é abalada quando ele se envolve com Alma.
A segunda indicação veio por “Ataque dos Cães” em 2022. Dirigido por Jane Campion, o filme é ambientado em Montana, em 1925, o filme narra a história dos irmãos fazendeiros Phil e George Burbank. A dinâmica familiar se torna tensa quando o cruel e dominante Phil passa a atormentar Rose, a nova esposa de George, e seu filho adolescente, Peter.
Completam sua filmografia títulos como “Você Nunca Esteve Realmente Aqui”, “Precisamos Falar Sobre Kevin” e “Spencer”.
Em 2019, Greenwood lançou o LP “Industry Water”, em parceria com o compositor Michael Gordon, que estreou entre os dez primeiros colocados da parada Billboard Classical Albums.