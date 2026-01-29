A arte do chá: preparo correto e tipos mais apreciados

O chá é uma das bebidas mais antigas da humanidade e tem origem na China, com registros que remontam a mais de dois mil anos antes de Cristo. Ao longo dos séculos, seu consumo ultrapassou fronteiras e se espalhou por diferentes continentes, acompanhando rotas comerciais e trocas culturais.

Com o tempo, diversos países passaram a produzir a bebida em larga escala, transformando-a em um dos produtos agrícolas mais importantes do mundo. Além de seu valor econômico, o chá ganhou significad Por Flipar