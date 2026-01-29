Galeria

Pra quem não viu: Turista aluga no Airbnb e encontra vaso sanitário no quarto

Um turista americano teve uma experiência decepcionante ao reservar um quarto no Airbnb em Londres. Ele encontrou outra “acomodação”

Por Flipar
Charles Postiaux/Unsplash

O professor David Holtz esperava um quarto confortável para ficar durante sua viagem, mas quando chegou ao local, ficou surpreso ao descobrir que o espaço era na verdade um banheiro com uma cama.

Rudy and Peter Skitterians por Pixabay

O professor fez questão de compartilhar a experiência em sua conta no Twitter e a publicação foi vista mais de 12 milhões de vezes.

Brett Jordan Unsplash

As fotos do anúncio mostravam uma cama em um quarto pequeno, mas Holtz não percebeu que o banheiro ficava ao lado da cama.

reprodução twitter

Quando chegou ao local, ele ficou decepcionado inclusive com a falta de espaço e as condições do banheiro.

Vie Studio pexels

O chuveiro estava sujo e o vaso sanitário estava com vazamento.

PublicDomainPictures/Pixabay

O homem tentou entrar em contato com o anfitrião do Airbnb, mas não conseguiu. Ele então entrou em contato com o suporte do site e solicitou um reembolso.

Freepik

Este caso é um alerta para os usuários do Airbnb que devem sempre verificar cuidadosamente as fotos e avaliações do anúncio antes de reservar um quarto.

Peggy por Pixabay

Além disso, também é importante entrar em contato com o anfitrião se você tiver alguma dúvida sobre o espaço. Veja outras dicas para não ser surpreendido!

Taylor Heery Unsplash

Sempre veja as avaliações de outros hóspedes para ter uma ideia do que esperar.

mcmurryjulie por Pixabay

Se você não estiver satisfeito com o espaço, entre em contato com o suporte do Airbnb para solicitar um reembolso.

Mohamed Hassan por Pixabay

Aliás, esse não foi o primeiro caso de “cama no banheiro” no Airbnb. Um anúncio no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, também virou piada nas redes sociais.

wikimedia commons Halley Pacheco de Oliveira

Isso porque o “quarto” era um banheiro com uma cama de solteiro, box, privada e uma televisão!

reprodução twitter

O espaço era chamado pelo anfitrião de “minissuíte” e tinha boa avaliação no site (4,92/5). A diária custava R$ 90, mas chegou a custar R$ 399 em datas anteriores.

reprodução twitter

Depois de uma chuva de críticas, o anfitrião chegou a tirar o anúncio do ar, mas retornou dias depois.

OpenClipart-Vectors por Pixabay

Um usuário das redes ironizou: “só quem já chegou em casa muito bêbado sabe que esse seria o banheiro dos sonhos”.

hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain

Na época, o Airbnb se manifestou e disse que os anfitriões têm autonomia para oferecer seu espaço no site, desde que atendam a padrões de hospedagem estabelecidos pela plataforma.

Andrea Davis / Unsplash

O site também afirmou que são os anfitriões os responsáveis pelos preços anunciados na plataforma.

wikimedia commons Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine

Em outro caso, uma casa alugada pelo Airbnb em Wimberley, Texas, viralizou no TikTok por ter uma quantidade excessiva de avisos para que o inquilino tenha cuidado com os móveis, paredes e mesas, entre outros objetos.

reprodução

O anfitrião classificou os itens como “antiguidades” e pediu aos hóspedes que fossem cuidadosos para não danificá-los.

reprodução

Os avisos são tão numerosos que alguns usuários compararam a casa a um museu.

reprodução

Um dos avisos mais inusitados é o que está colado em uma porta decorativa. O aviso diz “se olhar errado, quebra”.

reprodução

Outros avisos dizem coisas como “não coloque nada quente em cima da mesa” e “não deixe cair nada no chão”.

reprodução

O vídeo foi visto mais de 4 milhões de vezes e recebeu milhares de comentários. Alguns usuários acharam os avisos engraçados, enquanto outros acharam que eles eram exagerados.

reprodução

Veja Mais