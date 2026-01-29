Pra quem não viu: Turista aluga no Airbnb e encontra vaso sanitário no quarto

Um turista americano teve uma experiência decepcionante ao reservar um quarto no Airbnb em Londres. Ele encontrou outra “acomodação”Por Flipar
O professor David Holtz esperava um quarto confortável para ficar durante sua viagem, mas quando chegou ao local, ficou surpreso ao descobrir que o espaço era na verdade um banheiro com uma cama.
O professor fez questão de compartilhar a experiência em sua conta no Twitter e a publicação foi vista mais de 12 milhões de vezes.
As fotos do anúncio mostravam uma cama em um quarto pequeno, mas Holtz não percebeu que o banheiro ficava ao lado da cama.
Quando chegou ao local, ele ficou decepcionado inclusive com a falta de espaço e as condições do banheiro.
O chuveiro estava sujo e o vaso sanitário estava com vazamento.
O homem tentou entrar em contato com o anfitrião do Airbnb, mas não conseguiu. Ele então entrou em contato com o suporte do site e solicitou um reembolso.
Este caso é um alerta para os usuários do Airbnb que devem sempre verificar cuidadosamente as fotos e avaliações do anúncio antes de reservar um quarto.
Além disso, também é importante entrar em contato com o anfitrião se você tiver alguma dúvida sobre o espaço. Veja outras dicas para não ser surpreendido!
Sempre veja as avaliações de outros hóspedes para ter uma ideia do que esperar.
Se você não estiver satisfeito com o espaço, entre em contato com o suporte do Airbnb para solicitar um reembolso.
Aliás, esse não foi o primeiro caso de “cama no banheiro” no Airbnb. Um anúncio no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, também virou piada nas redes sociais.
Isso porque o “quarto” era um banheiro com uma cama de solteiro, box, privada e uma televisão!
O espaço era chamado pelo anfitrião de “minissuíte” e tinha boa avaliação no site (4,92/5). A diária custava R$ 90, mas chegou a custar R$ 399 em datas anteriores.
Depois de uma chuva de críticas, o anfitrião chegou a tirar o anúncio do ar, mas retornou dias depois.
Um usuário das redes ironizou: “só quem já chegou em casa muito bêbado sabe que esse seria o banheiro dos sonhos”.
Na época, o Airbnb se manifestou e disse que os anfitriões têm autonomia para oferecer seu espaço no site, desde que atendam a padrões de hospedagem estabelecidos pela plataforma.
O site também afirmou que são os anfitriões os responsáveis pelos preços anunciados na plataforma.
Em outro caso, uma casa alugada pelo Airbnb em Wimberley, Texas, viralizou no TikTok por ter uma quantidade excessiva de avisos para que o inquilino tenha cuidado com os móveis, paredes e mesas, entre outros objetos.
O anfitrião classificou os itens como “antiguidades” e pediu aos hóspedes que fossem cuidadosos para não danificá-los.
Os avisos são tão numerosos que alguns usuários compararam a casa a um museu.
Um dos avisos mais inusitados é o que está colado em uma porta decorativa. O aviso diz “se olhar errado, quebra”.
Outros avisos dizem coisas como “não coloque nada quente em cima da mesa” e “não deixe cair nada no chão”.
O vídeo foi visto mais de 4 milhões de vezes e recebeu milhares de comentários. Alguns usuários acharam os avisos engraçados, enquanto outros acharam que eles eram exagerados.