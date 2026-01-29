Justin Bieber retorna ao palco do Grammy com quatro indicações

Justin Bieber está confirmado como uma das atrações do Grammy Awards 2026, marcando sua primeira apresentação televisionada na premiação após alguns anos de ausência. O anúncio foi feito pelo perfil oficial do evento nas redes sociais.Por Flipar
O cantor também chega como um dos artistas mais indicados desta edição, com quatro nomeações. Ele concorre a Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal por “SWAG”, Melhor Performance Pop Solo com “DAISIES” e Melhor Performance RnB por “YUKON”.
A última apresentação de Bieber no Grammy ocorreu em 2022, quando cantou “Peaches”. Em abril, o artista também se apresenta no Coachella.
Justin Bieber é hoje um dos principais astros do pop mundial, com hits no topo das paradas e bilhões de reproduções nas plataformas de streaming. Desde a adolescência, ele mantém carreira consistente, lotando shows e renovando o público ao longo dos anos.
Sua influência ultrapassa a música, impactando comportamento, moda e presença digital, especialmente entre os jovens. Com forte atuação nas redes sociais e grandes parcerias, segue no cenário pop contemporâneo. Saibamos mais sobre ele.
Justin Drew Bieber nasceu em 1 de março 1994, em Stratford, no Canadá. Desde muito cedo ele já demonstrava interesse pela música.
Aos 12 anos, participou de um concurso de canto local, no qual seu talento chamou a atenção de Pattie Mallette, que se tornaria sua futura empresária.
Em 2007, vídeos de Bieber cantando covers no YouTube chegaram ao empresário Scooter Braun, que o levou para Atlanta para se encontrar com o cantor e produtor Usher (foto).
No ano seguinte, Bieber assinou contrato com a RBMG Records e Island Records, lançando seu primeiro single, “One Time”, em 2009.
Em 2010, Bieber lançou seu primeiro álbum completo, “My World 2.0”, que dominou as paradas e o consolidou como um ídolo teen.
Nos anos seguintes, Bieber lançou álbuns de sucesso como “Believe” (2012) e “Purpose” (2015), que incluíram hits como “Boyfriend”, “Sorry” e “Love Yourself”.
O disco “Justice”, em 2021, recebeu elogios da crítica e incluiu canções que fizeram sucesso como “Peaches”, “Lonely” e “Hold On”.
Os discos mais recentes de Justin Bieber são “Swag” (lançado em julho de 2025) e “Swag II” (setembro de 2025), que marcam sua volta aos álbuns de estúdio após Justice (2021). Ambos misturam pop e RnB.
Justin Bieber é casado com a modelo Hailey Bieber (nascida Hailey Baldwin), com quem oficializou a união em 2018. O relacionamento dos dois é constantemente acompanhado pela mídia e pelos fãs, tornando o casal uma das duplas mais comentadas do universo pop.
Hailey Bieber nasceu em 22 de novembro de 1996, em Tucson, Arizona, Estados Unidos. Ela é modelo, empresária e influenciadora digital.
Hailey é filha da designer brasileira Kennya Deodato (foto) e neta do pianista e produtor carioca Eumir Deodato, que fez parte do movimento da Bossa Nova e do samba jazz.
Como modelo, Hailey já participou de campanhas publicitárias para grandes marcas de renome internacional, como Guess, Victoria’s Secret, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Versace.
Ela também desfilou nas principais semanas de moda internacionais, como Milão, Paris e Nova York, dividindo a passarela com grandes nomes da moda.
Justin e Hailey se casaram em 2018. Eles têm um filho nascido em 23 de agosto de 2024 que se chama Jack Blues.