Vem aí a 68ª edição do Grammy Awards! Veja do que é feita a estatueta do principal prêmio da música

Os vencedores do Grammy levam pra casa a icônica estatueta que tem formato de um gramofone antigo.Por Flipar
Além disso, a estatueta pesa cerca de 2,2 quilos e é banhada a ouro 24 quilates. Veja curiosidades sobre outros troféus famosos do mundo do entretenimento!
Emmy Awards: O troféu mais famoso da TV é composto por uma liga de cobre, níquel e prata. O acabamento final é ouro 18 quilates.
A estatueta do Primetime Emmy — dado para as principais produções — pesa em torno de 2,5 quilos e tem 39 centímetros de altura.
Globo de Ouro: Fabricada pelas mesmas empresas que fazem o troféu do Emmy, a estatueta do Globo de Ouro é feita de latão, zinco e bronze, e banhada a ouro 24k.
BAFTA (British Academy Film Awards): Considerado o “Oscar britânico”, a estatueta do BAFTA é uma máscara teatral estilizada feita de bronze sobre uma base de mármore preto.