Piauí guarda paisagens únicas e importantes achados arqueológicos

O Piauí, no Nordeste do Brasil, é um estado nem sempre lembrado para turismo, mas tem belezas e atrações que valem a visita. Veja curiosidades desse território com 3,2 milhões de habitantes numa área de 252 mil km². Ao todo, são 224 municípios. Teresina é a capital.

Por Flipar