Prender espirro faz mal? Veja o que dizem os especialistas

Prender o espirro é um hábito comum, especialmente em locais públicos, reuniões ou ambientes silenciosos. Muitas pessoas fazem isso por educação ou constrangimento, sem pensar nas consequências.Por Flipar
O espirro é um reflexo natural do corpo para expulsar partículas irritantes das vias respiratórias. Poeira, vírus, bactérias e alergênos são eliminados com esse mecanismo automático.
Quando alguém segura o espirro, bloqueia uma liberação rápida de ar que pode atingir alta velocidade. Essa interrupção altera a pressão dentro da cabeça, do nariz e do tórax.
Ao fechar a boca e o nariz, a pressão não desaparece, apenas muda de direção. Ela pode se espalhar para os seios da face, ouvidos e garganta.
Na maioria dos casos, prender o espirro não causa danos graves. Porém, médicos alertam que, em situações raras, podem ocorrer desconfortos e lesões.
Entre os efeitos possíveis estão dor de ouvido, sensação de estalo ou pressão na cabeça. Isso acontece porque o ar pode ser empurrado para a tuba auditiva.
Há relatos médicos de ruptura do tímpano e pequenas lesões na garganta. Esses casos são incomuns, mas mostram que o risco existe.
Também pode ocorrer irritação dos vasos sanguíneos do nariz e dos olhos. Em pessoas mais sensíveis, isso pode gerar vermelhidão ou dor localizada.
Apesar dos alertas, é importante destacar que a maioria das pessoas prende espirros ocasionalmente sem consequências. O problema está em fazer disso um hábito frequente.
Prender o espirro não evita a propagação de germes se não houver proteção adequada. O ideal é espirrar usando um lenço ou o antebraço.
Do ponto de vista social, o constrangimento costuma falar mais alto que a saúde. Muitas pessoas tentam conter o reflexo para evitar olhares ou comentários.
Especialistas recomendam não bloquear totalmente o espirro. Deixar o ar sair, mesmo que de forma discreta, é mais seguro para o corpo.
Se não houver lenço por perto, o antebraço funciona como uma barreira eficaz. Ele reduz a dispersão de partículas sem causar pressão interna.
Em resumo, prender o espirro ocasionalmente raramente causa problemas. Ainda assim, permitir que ele aconteça de forma adequada é a opção mais saudável.