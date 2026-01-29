Japão devolve pandas à China e tensão entre os países cresce; entenda

Pela primeira vez em mais de 50 anos, o Japão ficará sem pandas gigantes.Por Flipar
O cenário escalou em novembro de 2025, após a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, sugerir uma possível intervenção militar em defesa de Taiwan.
Além da saída dos pandas, o clima de desgaste se reflete em alertas do governo japonês a turistas chineses, redução de voos entre os países e adiamento de eventos culturais.
Esses animais vivem solitários na maior parte do tempo e usam vocalizações e marcas de cheiro para se comunicar.
Durante décadas, os pandas foram símbolo de espécies ameaçadas, mas esforços de conservação, criação de reservas naturais e reprodução em cativeiro ajudaram a aumentar a população.
Hoje, estima-se que existam pouco mais de 1.800 indivíduos na natureza, tornando cada nascimento um evento celebrado globalmente.