Brasil abriga a maior ilha fluvial do planeta

Você sabia que o Brasil abriga a maior ilha fluvial do mundo? Trata-se da Ilha do Bananal, localizada no estado do Tocantins.

Márcio Di Pietro / Secom

Com uma área de aproximadamente 20.000 km², a ilha é cercada pelos rios Araguaia e Javaés e abriga uma rica biodiversidade, com diversos biomas, incluindo Cerrado, Floresta Amazônica e campos rupestres.

divulgação governo do tocantins

A Ilha do Bananal é um importante destino turístico, conhecido por suas belas paisagens, fauna e flora exuberantes e sítios arqueológicos.

divulgação governo do tocantins

A ilha também é lar de comunidades indígenas que vivem de forma tradicional no local.

divulgação governo do tocantins

O lugar fica em São Miguel do Araguaia, município situado a 476 km de Goiânia, no noroeste do estado.

divulgação prefeitura São Miguel do Araguaia

Uma ilha fluvial é uma área de terra cercada por água doce, geralmente por um rio ou por dois canais do mesmo rio.

worldislandinfo.com wikimedia commons

Essas ilhas se formam por diversos processos, como a deposição de sedimentos, a erosão do rio ou a mudança do curso do rio ao longo do tempo.

Weserinsel Harriersand bei Brake wikimedia commons

As ilhas fluviais podem ser de diferentes tamanhos e formas, e podem ter características geológicas e ecológicas variadas. Algumas são cobertas por florestas densas, enquanto outras são mais abertas e gramadas.

Maciej Szczepa?czyk wikimedia commons

As ilhas fluviais podem ter diversos usos, como agricultura, pecuária, turismo, pesca e mineração, além de serem importantes para a preservação da biodiversidade e para o patrimônio cultural.

wikimedia commons Don Ramey Logan

Além da Ilha do Bananal, veja agora outras 9 das maiores ilhas fluviais do mundo! (lembrando a classificação pode variar dependendo dos critérios utilizados para medir o tamanho de cada região).

montagem / divulgação / flickr

Ilha de Kotlin, Rússia (área: 295 km²): Localizada no Golfo da Finlândia, especificamente na cidade de Kronstadt, a ilha foi o palco da Revolta de Kronstadt, em 1921.

Jula wikimedia commons

Ilha de Chongming, China (área: 1.220 km²): É a terceira maior ilha da China, e funciona como uma importante área agrícola e industrial.

Milkomède wikimedia commons

Ilha de Moçambique, Moçambique (área: 1.500 km²): Localizada no Oceano Índico, essa ilha é Patrimônio Mundial da UNESCO e um importante centro turístico.

Ton Rulkens wikimedia commons

Ilha Tupinambarana, Brasil (área: 1.185 km²): Localizada no Rio Amazonas, a ilha tem uma rica biodiversidade, com florestas, cenários alagados e comunidades indígenas.

flickr Mário Oliveira - MTUR

Ilha do Mosqueiro, Brasil (área: 580 km²): A sexta maior ilha fluvial do mundo fica no Pará e conta com praias, manguezais e áreas de preservação.

flickr Otávio Nogueira

Ilha Grande de Gurupá, Brasil (área: 1.675 km²): Localizada no Amapá, mais especificamente no Rio Amazonas, a Ilha Grande de Gurupá também ostenta o título de 4ª maior ilha do Brasil.

flickr Neil PalmerCIAT

Delta do Nilo, Egito (área: 8964 km²): Está situado numa zona onde os ramos Roseta e Damieta se encontram, na costa norte do Mar Mediterrâneo. É uma área com muitos pântanos, que há quase 5 mil anos é usada para agricultura intensiva.

LBM1948 wikimedia commons

Ilha de Marajó, Brasil (área: 48.348 km²): A Ilha de Marajó, que já foi chamada de Marinatambal, é uma ilha grande que fica perto da costa do Pará e é cercada por água doce e salgada.

divulgação

A Ilha de Marajó está localizada na Área de Proteção Ambiental do arquipélago do Marajó, no estado do Pará, na parte norte do Brasil.

Jorge Brazilian wikimedia commons

Para chegar até lá, é preciso atravessar o delta do Amazonas, passando pelo estuário complexo do rio Pará e pela baía do Marajó, que são as áreas onde as águas do rio se encontram com as águas do mar.

Jorge Brazilian wikimedia commons

Embora a Ilha de Marajó seja maior do que a Ilha do Bananal em termos de área, ela não é exclusivamente fluvial, mas sim fluviomarítima, por isso não recebe o título de maior do mundo.

flickr phogel

Além de ser a maior ilha genuinamente fluvial do mundo, a Ilha do Bananal também é considerada Reserva da Biosfera pela UNESCO desde 1993, e reserva ambiental brasileira desde 1959.

divulgação governo do tocantins

