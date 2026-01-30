Marcelo Serrado revive o popular personagem Crô em ‘Três Graças’

Pouco depois, assinou contrato com a Record, onde viveu papéis centrais em produções de grande audiência, como o protagonista de “Prova de Amor” e o antagonista de “Vidas Opostas”. Em 2009, encerrou sua passagem pela emissora ao interpretar o mafioso Bruno Vilar em “A partir de 2008, Marcelo também se dedicou a projetos de maior fôlego no teatro musical, idealizando e estrelando “Tom e Vinícius”, espetáculo que retrata a juventude de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, desde o encontro dos dois em 1955 até a consagração internacional da dupla.