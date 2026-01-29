Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
24 - 53 - 66 - 73 - 77
01 - 10 - 15 - 26 - 42 - 52 - 79. O time do coração é o 42 (Goiás/GO)
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25
02 - 12 - 13 - 24 - 28 - 29 - 30. O mês da sorte é 03 (março)
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (29/1), cinco loterias: os concursos 2966 da Mega-Sena; o 3600 da Lotofácil; o 6940 da Quina; o 2349 da Timemania e o 1170 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 101 milhões / Lotofácil: R$ 14 milhões / Quina: R$ 13 milhões / Timemania: R$ 4 milhões / Dia de Sorte: R$ 650 mil