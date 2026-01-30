Aperitivos pelo mundo: encontros de lazer com sabor

Os aperitivos fazem parte da história da alimentação humana desde a Antiguidade, quando pequenos alimentos eram compartilhados antes das refeições principais durante encontros e celebrações. Esses quitutes surgiram como forma de prolongar a convivência, estimular a conversa e criar um ambiente de descontração entre as pessoas.

Com o passar do tempo, tornaram-se elementos importantes do lazer e da hospitalidade, marcando reuniões familiares, festas e momentos informais entre amigos. A Por Flipar