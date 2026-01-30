Bad Bunny chega ao Grammy embalado por turnê recorde

Bad Bunny chega ao Grammy 2026, que será realizado no dia 1º de fevereiro em Los Angeles, como um dos principais destaques da cerimônia.Por Flipar
Seu álbum Debí Tirar Más Fotos foi indicado a Álbum do Ano, colocando um disco inteiramente em espanhol na disputa máxima da indústria fonográfica pela segunda vez na história.
Debí Tirar Más Fotos também apoiou a sua turnê mundial de enorme sucesso, que vendeu mais de 2,6 milhões de ingressos em estádios ao redor do mundo e que entrou no Brasil em 2026 com shows programados para o Allianz Parque.
Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, em 10/03/1994, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.
Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.
Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.
A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.
O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.
Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia, “X 100PRE”, seguido por projetos impactantes como “YHLQMDLG” e “El Último Tour del Mundo”.
“El Último Tour del Mundo”, inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos.
A consagraÃ§Ã£o definitiva aconteceu em 2022, com “Un Verano Sin Ti”, Ã¡lbum que permaneceu 13 semanas no topo da Billboard 200 e se tornou o mais reproduzido de todos os tempos no Spotify.
A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.
Paralelamente à música, ele expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, integrou o elenco de “Trem Bala”, contracenando com Brad Pitt.
No ano seguinte, participou de “Cassandro”, filme inspirado na trajetória real do lutador mexicano Saúl Armendáriz.
Em 2025, voltou às telas em “Um Maluco no Golfe 2”, ao lado de Adam Sandler, e em “Ladrões”, com Austin Butler.
Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série “Narcos”, da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música.
Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift.