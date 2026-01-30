Pepeu Gomes lança música inédita em parceria com Hyldon após reaproximação

Pepeu Gomes voltou a dividir um estúdio com Hyldon no single “O Pierrot, a Lua e o Mar”. A faixa marca a primeira parceria entre os dois músicos após cerca de 40 anos de afastamento, provocado por um desentendimento durante uma partida informal de futebol no Rio de Janeiro, e simboliza a retomada de uma colaboração iniciada nos anos 1970.Por Flipar
O reencontro ocorreu em 2025, durante uma festa promovida pela Warner Chappell Music. Na ocasião, Hyldon foi apresentado a um fã que, na verdade, era Pepeu Gomes. A conversa abriu caminho para a reaproximação artística e, pouco depois, para a gravação da canção.
O processo criativo fluiu com naturalidade, apoiado em referências da juventude de ambos, agora reinterpretadas a partir da maturidade artística. Pepeu contribui com um solo de guitarra breve, porém expressivo, que se destaca na música em diálogo com o soul característico de Hyldon.
Pepeu Gomes é guitarrista e bandolinista virtuoso, reconhecido por sua participação decisiva no renascimento do choro nos anos 1970, especialmente por meio de sua atuação nos Novos Baianos.
Pedro Aníbal de Oliveira Gomes, seu nome de batismo, nasceu em 7 de fevereiro de 1952, em Salvador, Bahia. Filho de músicos, o pai integrava uma orquestra de bailes e a mãe era professora de piano, cresceu em um ambiente musical e teve nove irmãos.
Ainda criança, improvisou seu primeiro instrumento com um cabo de vassoura e um barbante. Pouco depois, ganhou um violão, que aprendeu a tocar de ouvido.
Aos 11 anos, influenciado pela Jovem Guarda, formou suas primeiras bandas, “Los Gatos” no contrabaixo ao lado de alguns irmãos.
Aos 17 anos, saiu de casa e criou sua primeira banda profissional, “Os Minos”, que chegou a lançar um compacto simples, mas teve uma trajetória breve.
Em 1968, influenciado pelo rock, formou o grupo “Os Leifs” com os irmãos Jorginho e Carlinhos e o amigo Lico, apresentando-se em programas de televisão locais.
Na década de 1970, Pepeu integrou os Novos Baianos ao lado de Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão e Baby Consuelo, a Baby do Brasil.
O grupo lançou vários álbuns marcantes como “Acabou Chorare”, “Novos Baianos F.C.”, “Vem pro Mundo” e “Farol da Barra”, entre outros.
Com o fim dos Novos Baianos, por volta de 1978, Pepeu iniciou a carreira solo com o álbum “Geração do Som”, no qual apresentou uma fusão própria de choro, samba, frevo e rock.
Ao longo da carreira, lançou diversos outros álbuns, entre eles “Na Terra a Mais de Mil”, “Pedra não é Gente Ainda”, “Pepeu Gomes”, “Um Raio Laser”, “Moraes e Pepeu” e “Eu Não Procuro o Som”, entre outros títulos.
Além da parceria musical, Baby do Brasil e Pepeu mantiveram um relacionamento amoroso que resultou em um casamento de 19 anos, encerrado em 1988. Do relacionamento nasceram seis filhos: Sarah Sheeva, Zabelê, Nãna Shara, Pedro Baby, Krishna Baby e Kriptus Gomes.
Após a separação, os dois se afastaram, mas voltaram a se aproximar especialmente depois da apresentação conjunta no Rock in Rio 2015. Sete anos após esse reencontro, lançaram a turnê “Baby e Pepeu – 140 Graus”, que percorreu o Brasil e celebrou os 70 anos de ambos em 2022.
Pepeu Gomes foi apontado pela revista norte-americana Guitar World, em 1988, como um dos dez melhores guitarristas do mundo na categoria world music. Em 2012, a Rolling Stone Brasil o incluiu entre os 30 maiore