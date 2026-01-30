Galeria

Separação da África: continente está se desmembrando

Há milhões de anos, todos os continentes formavam um único continente chamado Pangeia

Ao longo dos milênios, essas terras foram se separando lentamente.

Agora a formação de uma fenda gigante chama atenção dos cientistas

A descoberta foi publicada pela revista especializada “Geophysical Research Letters”,

Segundo os especialistas, a fenda gigante é impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano.

As placas tectônicas existem em diversas partes do mundo. São gigantescos blocos rochosos que formam a crosta terrestre e que têm movimento constante, provocando aproximação ou afastamento umas das outras.

“A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis.

O Vale da Fenda tem extensão de 6,4 mil quilômetros e se alastra desde a Jordânia, no sudoeste da Ásia, até o centro de Moçambique, mais ao sul da África

Somália, Quênia, Tanzânia e metade da Etiópia estão se separando gradualmente do resto do continente.

A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites.

Esse processo geológico deverá culminar na separação plena dos territórios em cerca de 50.000 anos.

O continente africano irá se dividir dando origem à formação de um novo mar.

O processo está acontecendo na junção tripla do Afar, a interseção das placas Núbia, Somali e Arábica, localizada no leste do continente.

A teoria predominante é de que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras.

Em 18/3/2018, o terreno começou a abrir na cidade rural de Mai Mahiu, no sudoeste do Quênia.

“Este é o único lugar na Terra onde você pode estudar como uma fenda continental se torna uma fenda oceânica”, disse Christopher Moore, estudante de doutorado na Universidade de Leeds, à NBC News

Um dos locais fica a 50 km de Nairóbi e foi se abrindo após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores.

Os cientistas localizaram o ponto onde, muito profundamente no subsolo, o continente abriu-se pela primeira vez.

A África tem que tem uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados onde vivem 1,2 bilhão de pessoas.

É o segundo maior continente do planeta e também o segundo mais populoso. Em ambos os casos, perde para a Ásia.

No futuro, segundo os pesquisadores, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o Chifre da África.

