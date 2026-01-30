Atores brasileiros que deram voz a personagens da animação

Vários atores brasileiros dão voz a personagens conhecidos da animação! E, por fazerem um timbre diferente, muitas vezes não são reconhecidos. Veja uma lista curiosa. Sabia de todos?Por Flipar
Leandro Hassum / Gru – ‘Meu Malvado Favorito ‘ – Leandro da vida a Gru desde o primeiro filme da franquia, lançado em 2010. A animação segue as travessuras do ‘vilão’determinado a roubar a lua. No entanto, seu coração é tocado quando ele adota três adoráveis órfãs.
Evandro Mesquita / Balthazar Bratt – “Meu Malvado Favorito 3” (2017): No terceiro filme da franquia, Balthazar é um ex-astro infantil que, após o cancelamento de seu programa de TV nos anos 80, se torna um vilão obcecado pela década de 1980.
Marco Ribeiro / Woody – “Toy Story” (1994): Marco Ribeiro começou a dublar em 1985 e “Toy Story” é um dos seus principais trabalhos. Ele tambem costuma ser o dublador de atores renomados como Tom Hanks, Jim Carrey e Robert Downey Jr.
Guilherme Briggs / Buzz Lightyear – “Toy Story (1994)”: Briggs é outro famoso dublador brasileiro e dá vida ao querido Buzz. Ele já emprestou sua voz para personagens como Superman e Optimus Prime (da franquia “Transformers”). Além disso, é dublador recorrente de atores como Dwayne Johnson e Denzel Washington.
Fábio Porchat / Olaf – “Frozen” (2013): Olaf é um boneco de neve criado pela mágica da princesa Elsa, e sua personalidade é alegre, inocente e piadista. Convenhamos, tudo a ver com as características de seu dublador brasileiro…
Otaviano Costa / Winston Deavor – “Os Incríveis” (2004): Na trama dessa animação da Pixar, Winston Deavor é um empresário e defensor dos super-heróis que se dedica a melhorar a imagem e a aceitação pública deles para que possam retornar à sociedade de forma legal.
Otaviano Costa / Medo – “Divertida Mente” (2015): Dobradinha do Otaviano na Pixar. Dessa vez, ele dubla o personagem que representa o sentimento ‘medo’ na cabeça da protagonista Riley.
Lúcio Mauro Filho / Po – “Kung Fu Panda” (2004): A animação segue a jornada de Po, um desajeitado panda apaixonado por kung fu, que é inesperadamente escolhido para se tornar o Dragão Guerreiro. O sucesso foi tanto que o filme ganhou três continuações…
Ícaro Silva / Simba – “O Rei Leão” (2019): A animação original foi lançada em 1994, mas o ator Ícaro Silva dublou Simba no remake, lançado pela Disney em 2019. Na primeira versão, Garcia Júnior deu voz ao personagem. Ele é conhecido por ser o dublador do He-Man e Pato Donald.
Marcelo Adnet / Red – “Angry Birds”: Na trama, Red é um pássaro temperamental com problemas de aceitação que forma uma equipe para espantar os misteriosos porcos verdes recém-chegados na Ilha dos Pássaros.
Tiago Abravanel / Ralph – “Detona Ralph” (2012): O neto do apresentador Silvio Santos dubla o protagonista Ralph, que embarca em uma jornada através de vários jogos de fliperama, procurando provar que pode ser um herói.
Thiago Lacerda / Shere Khan – “Mogli- O Menino Lobo” (2016): Shere Khan é um temido tigre bengali, antagonista em “O Livro da Selva”, de Rudyard Kipling. Ele aparece em diversas adaptações cinematográficas e literárias, incluindo a animação da Disney “Mogli: O Menino Lobo”.
Thiago Fragoso / Chef Alfredo Linguini – “Ratatouille” (2007): Na trama do filme, Alfredo Linguini é um jovem cozinheiro que trabalha como ajudante de cozinha no restaurante Gusteau’s. Ele descobre um rato chamado Remy, que possui habilidades culinárias extraordinárias e decide formar uma parceria improvável.
Rodrigo Lombardi / Dingwall – “Valente” (2012): Dingwall é um dos pretendentes ao coração da Princesa Mérida, a protagonista do filme. Ele representa o clã Dingwall, um dos três clãs rivais que buscam a mão de Mérida em casamento, conforme a tradição escocesa.
Murilo Rosa / Lorde Macintosh – “Valente” (2012): Assim como Dingwall e MacGuffin, os outros dois pretendentes, Lorde Macintosh está participando do processo tradicional de competição pela mão de Mérida em casamento.
Daniel de Oliveira / Chicken Little – “O Galinho Chicken Little” (2005): O personagem é um pequeno galinho que, após causar pânico na cidade ao acreditar erroneamente que o céu está caindo, enfrenta desafios para reconquistar a confiança de seus amigos e de seu pai.
Luciano Huck / Flynn Rider – “Enrolados” (2010): Na trama do filme, Flynn Rider é um ladrão habilidoso e charmoso que se envolve com a princesa Rapunzel durante suas aventuras.
Selton Mello / Kenai – “Irmão Urso” (2003): Kenai é um jovem caçador da tribo dos Inuítes que vive em uma aldeia na América do Norte. A trama se desenrola quando ele é transformado em um urso como consequência de uma mágica espiritual.
Márcio Garcia / Diego – “A Era do Gelo” (2002): Diego é um tigre dente-de-sabre, inicialmente introduzido como um dos antagonistas no primeiro filme. Depois, ele passa a fazer parte de um grupo que inclui o mamute Manny e a preguiça Sid.
Rodrigo Santoro / Stuart Little – “Stuart Little” (1999): Baseado no livro homônimo de E. B. White, o filme conta a história de Stuart, um pequeno e adorável rato branco que é adotado por uma família humana, os Littles.
Paulo Vilhena / Oscar – “O Espanta-Tubarões” (2004): Na trama, Oscar é um peixe pequeno com grandes sonhos que vive no recife de águas profundas. Ele trabalha em um lava-rápido de baleias, mas sonha em ascender socialmente e ser reconhecido.
Mauro Ramos / “Shrek Terceiro” (2007) – Com a trágica morte do comediante Bussunda, em 2006, o dublador Mauro Ramos assumiu a voz do amado ogro no terceiro filme da franquia. Ate entao, Bussunda era titular do personagem. Mauro já era renomado e conhecido por ter dublado o Pumba, em “O Rei Leão”.
Chico Anysio / Carl Fredricksen – “Up, Altas Aventuras” (2009) – Na trama, Carl é um viúvo e solitário velhinho que decide realizar o sonho de sua falecida esposa Ellie de viajar para as Cataratas do Paraíso. Para isso, ele amarra milhares de balões à sua casa e a faz voar. O eterno Chico Anysio morreu três anos depois, em 2012.