Gigantes do planeta: Os maiores países do mundo em área territorial

O mundo possui atualmente 193 países reconhecidos internacionalmente, distribuídos por diferentes continentes e caracterizados por tamanhos, climas, culturas e sistemas políticos variados.

Alguns ocupam extensas áreas territoriais, enquanto outros são formados por pequenas ilhas ou territórios compactos. A maioria dos países apresenta dimensões intermediárias, com populações que variam de poucos milhares a centenas de milhões de habitantes. Essas nações se diferenciam por suas paisage

Por Flipar
David Monniaux wikimedia commons

Entre os países do mundo, alguns se destacam por sua grande extensão territorial, o que influencia diretamente sua organização econômica, política e social. Territórios amplos costumam apresentar climas variados, diferentes tipos de relevo e grande diversidade de recursos naturais.

Essa dimensão permite o desenvolvimento de múltiplas atividades produtivas e favorece a existência de populações com costumes regionais distintos dentro de um mesmo país. Ao mesmo tempo, administrar áreas m

Divulgação

Peru (América do Sul) – 1,2 milhão de km² e 33 milhões de habitantes. Sua economia prospera com atividades como agricultura, mineração e turismo, sendo Machu Picchu a principal atração. O país tem vasta herança cultural do povo Inca. E é berço do Rio Amazonas, o segundo mais longo do mundo e o maior do Brasil.

Diego Delso - Wikimédia Commons

Mongólia (Ásia) – O país ocupa 1,5 milhão de km² e tem 3,3 milhões de habitantes. Sua economia é fomentada pela agricultura e mineração. Conhecido pelas paisagens espetaculares, como o Parque Nacional Gorkhi-Terelj, perto da capital Ulan Bator, uma verdadeira joia natural.

Arabsalam - wikimedia commons

Irã (Ásia)- Fica no Oriente Médio, com 1.65 milhões de km² e 85 milhões de habitantes. Sua economia baseia-se em petróleo, gás e agricultura. Na Antiguidade se chamava Pérsia. Persépolis, se destaca pela rica história e pelo legado cultural.

Diego Delso wikimedia commons

Líbia (África) – Situada no Norte do continente, ocupa 1,7 milhão de km² e tem 7 milhões de habitantes. Sua economia é centrada em petróleo e gás. O país é notável por paisagens desérticas impressionantes. Uma parte significativa Deserto do Saara fica em seu território.

Roberdan/Wikimédia commons

Sudão (África) – Ocupa 1,8 milhão de km² e tem 45 milhões de habitantes. Sua economia se baseia em agricultura e recursos minerais. Destaca-se pelas pirâmides de Meroé, um fascinante sítio arqueológico. Por sinal, Sudão impressiona por ter maior quantidade de pirâmides do que o Egito.

Flickr Els Slots

Indonésia (Ásia) -Considerado maior arquipélago do mundo, com 1,9 milhão de km² e mais de 270 milhões de habitantes, destaca-se pela agricultura e turismo. Destaque para os dragões de Komodo, os maiores lagartos do terra. E para o pulsante turismo em Bali, com atrações focadas na natureza e na espiritualidade.

trezy humanoiz wikimedia commons

México (América do Norte)- Ocupa 1,96 milhões de km² e tem 126 milhões de habitantes. Sua economia inclui manufatura, agricultura e turismo. O país é conhecido pela rica herança cultural dos astecas e dos maias. Chichén Itzá, uma antiga cidade maia, é Patrimônio Mundial da Humanidade e foi eleita uma das 7 Maravilhas do Mundo.

Gary Todd/Wikimedia Commons

Arábia Saudita (Ásia) – Fica no Oriente Médio e é o maior país da Península Arábica, com 2.15 milhões de km² e 35 milhões de habitantes. Destaca-se pela indústria de petróleo e gás. Meca, local sagrado para o Islã, adiciona uma dimensão espiritual significativa à identidade do país.

Moataz Egbaria / Wikimedia Commons

Groenlândia (Ártico, América do Norte)- A maior ilha do mundo, com 2.17 milhões de km², possui apenas 56 mil habitantes, pois a maior parte da área é inabitável. Considera-se a América do Norte como seu continente, mas fica no Círculo polar Ártico. Como território autônomo da Dinamarca, sua economia se baseia em pesca e turismo. Famosa pela Aurora Boreal, um espetáculo de luz e cor no céu.

Reprodução do site segredosdomundo.r7.com

República Democrática do Congo (África)- Fica na parte Subsaariana do continente (abaixo do Saara). Tem 2,34 milhões de km²e 95 milhões de habitantes. Sua economia é baseada em agricultura e mineração. O Parque Nacional de Virunga, lar dos gorilas-das-montanhas, contribui para a conservação da biodiversidade.

Julien Harneis wikimedia commons

Argélia (África)- Com 2,38 milhões de km² e 44 milhões de habitantes, tem a economia voltada para a produção de petróleo e gás. O país é marcado pelo imenso Deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo.

Imagem de ringog5 por Pixabay

Cazaquistão (Ásia) – O maior país sem saída para o mar, com 2,72 milhões de km² e 19 milhões de habitantes, destaca-se pela exploração de recursos minerais e energia. Uma curiosidade é o Balkhash, um dos maiores lagos de água doce do mundo.

???? ??????? wikimedia commons

Argentina (América do Sul)- O segundo maior país do continente ocupa 2,78 milhões de km² e tem 45 milhões de habitantes. Sua economia envolve agricultura, pecuária e indústria. A presença dos Andes, a cordilheira mais longa do mundo, atrai turistas por sua riqueza natural. Buenos Aires é destino frequente de brasileiros e turistas de outras partes do mundo, em busca da tradição do tango.

By Manticora87 - commons wikimedia

Índia (Ásia) – Ocupa uma área de 3,29 milhões de km² e tem mais de 1,3 bilhão de habitantes. Sua economia é centrada em tecnologia, agricultura e serviços. O Taj Mahal, magnífico mausoléu em mármore branco, representa a riqueza cultural e histórica do país, que também se destaca pelo Hinduísmo, que torna o Rio Ganges sagrado e muito visitado por turistas.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Austrália (Oceania)- Com 7,69 milhões de km² e 25 milhões de habitantes, tem uma economia centrada em recursos naturais, como mineração e agricultura. Reconhecida por sua fauna e flora, o país apelidado de “Terra dos Cangurus” abriga também a espetacular Grande Barreira de Coral, o maior sistema de recifes do mundo.

James Wainscoat Unsplash

Brasil (América do Sul) – Com 8,51 milhões de km² e 213 milhões de habitantes, tem uma economia que envolve agricultura, mineração, serviços e turismo. A Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo, representa um tesouro ambiental de importância global. O Rio de Janeiro tem uma das 7 Novas Maravilhas do Mundo: o Cristo Redentor. E São Paulo é a cidade economicamente mais pujante do país.

Divulgação Pedro Kirilos Riotur

China (Ásia)- Com 9,60 milhões de km² e mais de 1,4 bilhão de habitantes, é a segunda maior economia global. Sua atividade principal, é a manufatura e tecnologia, que impulsiona seu status global. A Grande Muralha da China, representando a grandiosidade da civilização chinesa, é um ponto turístico disputado.

Peter Griffin CC0 Public Domain

Estados Unidos- Com o território de 9.83 milhões de km² e cerca de 332 milhões de habitantes, lideram como a maior economia global, nos setores de tecnologia e serviços. O Grand Canyon, uma formação geológica espetacular no Arizona, é uma expressão singular da riqueza natural do país.

Patrick Tomasso/Unsplash

Canadá (América do Norte)- Com 9,98 milhões de km² e 38 milhões de habitantes, tem sua economia centrada em recursos naturais, incluindo madeira e minerais. A CN Tower, uma das estruturas mais altas do mundo, em Toronto, é notável , simbolizando a modernidade e grandiosidade do país.

Imagem de therise por Pixabay

Rússia (Ásia e Europa)- Com 17,1 milhões de km² e 145 milhões de habitantes, está em dois continentes. É uma potência energética focada em petróleo e gás. E uma das maiores detentoras de poderio bélico. O Kremlim, em Moscou, detém uma rivalidade histórica com os EUA. O Lago Baikal, na Sibéria, é uma atração do país, sendo o mais profundo e antigo lago de água doce do mundo.

W. Bulach wikimedia commons

