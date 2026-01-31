Diferentes tipos de ninhos revelam a adaptação das espécies

A diversidade de ninhos encontrados na natureza revela a impressionante capacidade de adaptação das aves aos diferentes ambientes. Eles podem ser construídos com galhos, folhas, barro, capim, penas e fibras vegetais, formando estruturas simples ou altamente elaboradas.

Alguns ficam em árvores altas, outros no solo, em rochas, barrancos ou até em cavidades naturais. O formato varia conforme a espécie, podendo ser em taça, túnel, bolsa ou plataformas abertas. O clima influencia diretame Por Flipar