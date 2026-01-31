Os campos de flores mais espetaculares do mundo

Os campos de flores encantam pela diversidade de cores, formas e aromas que transformam a paisagem em cenários naturais de grande impacto visual. Eles surgem da combinação entre solo fértil, clima favorável e ciclos específicos de floração, que variam conforme a estação do ano.

Alguns campos são formados por flores silvestres que crescem espontaneamente, enquanto outros resultam de cultivo planejado. Essa variedade cria extensos tapetes coloridos que atraem visitantes e polinizadores. Por Flipar