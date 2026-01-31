Frutas brasileiras que nem todos sabem que existem; provou alguma?

Brasileiro e nativo da Mata AtlÃ¢ntica, o cambuci Ã© uma fruta que pertence Ã mesma famÃ­lia da goiaba, da pitanga e da jabuticaba. Apesar de pouco conhecido, ele pode ser usado em receitas doces e salgadas, trazendo sabor e contraste aos pratos. Ã? uma fruta muito azeda e, por isso, nem sempre Ã© consumida in natura.