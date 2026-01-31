Mistério da morte de Natalie Wood já dura quatro décadas

A atriz Natalie Wood, uma das mais famosas nos anos 1970 em Hollywood, faria 87 anos em 20/7/2025. A morte dela

está até hoje sem solução. Desde 1981, o assunto é alvo da curiosidade do público, pelas circunstâncias nebulosas que envolvem o caso.

Por Flipar