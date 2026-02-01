Carlinhos Brown e sua inquietude criativa: ritmos que ecoam no Carnaval

Carlinhos Brown é uma das figuras mais emblemáticas da música brasileira, cuja energia se confunde com o espírito do Carnaval. Com uma criatividade pulsante que encontrou no ritmo das ruas o palco ideal para se expressar, transformou o maior espetáculo da Terra em vitrine de sua arte.

Por Flipar