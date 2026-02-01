Conheça os intérpretes das escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro

O Carnaval 2026 promete emoção de sobra na Sapucaí! Os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro serão de 15 a 17 de fevereiro, a partir das 22h, com as doze maiores escolas de samba da cidade em três noites de espetáculo. E os intérpretes têm seu protagonismo: afinal, conduzem milhares de componentes e espectadores em uma só voz.Por Flipar
Cada agremiação levará à avenida não apenas seus enredos e fantasias, mas também a força de seus intérpretes oficiais, que conduzem o canto coletivo e dão vida ao samba-enredo.
Além disso, a cada entrada de escola, o público é arrebatado pela energia que nasce da sinergia entre canto e bateria, criando uma atmosfera única. Conhecer quem são esses intérpretes, portanto, é se jogar na alma do Carnaval, entendendo como tradição e inovação se encontram na avenida.
Emerson Dias – Na estreia da Acadêmicos de Niterói no Grupo Especial, o intérprete trará sua experiência obtida na Grande Rio e Salgueiro. Reconhecido por sua voz potente e carisma, conduzirá o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”.
Pitty de Menezes – Voz que vai conduzir o samba-enredo “Camaleônico”, da Imperatriz Leopoldinense, sobre o cantor Ney Matogrosso. Apesar de jovem, o intérprete tem é reconhecido por sua potência vocal e energia contagiante. Uma das estrelas da nova geração do Carnaval carioca.
Zé Paulo Sierra – Estreia como intérprete oficial da Portela para interpretar “O Mistério do Príncipe do Bará”, trazendo sua experiência acumulada em Viradouro e Mocidade. Assume o microfone após a morte de Gilsinho, figura histórica da Majestade do Samba.
Dowglas Diniz – Sua trajetória como “cria da Mangueira” reforça o vínculo afetivo entre cantor e escola a fim de dar autenticidade ao samba-enredo “Mestre Sacacá do Encanto Tucuju – o Guardião da Amazônia Negra”. Teve passagens como puxador na Engenho da Rainha.
Igor Vianna – Assume o microfone da Mocidade, carregando o legado de seu pai, Ney Vianna, que marcou época na escola da Vila Vintém. Com timbre firme, garante que o enredo “Rita Lee, a Padroeira da Liberdade” será conduzido com emoção.
Nino do Milênio e Jessica Martin – Dupla escolhida na final do reality ‘A Voz do Carnaval’ para substituir Neguinho, ícone absoluto da Beija-Flor e que se aposentou. Com estilos complementares, eles têm a missão de serem os intérpretes de “Bembé do Mercado”.
Wander Pires – Veterano da avenida, será a voz oficial da vermelho e branco com o enredo “Pra Cima, Ciça”. Sua presença reforça a tradição da escola de Niterói, que aposta em sua experiência para transformar o desfile em espetáculo memorável.
Marquinhos Art’Samba – Com mais de 20 anos de carreira, fará sua estreia como intérprete da Unidos da Tijuca, trazendo sua experiência acumulada em Grande Rio, Portela e Mocidade. Assim, dará identidade sonora ao enredo “Carolina Maria de Jesus”.
Pixulé – Com voz potente e carismática, segue na Paraíso do Tuiuti, a azul e amarelo de São Cristóvão em 2026. Ele será o intérprete do enredo “Lonã Ifá Lukumi”, que conta a história de uma vertente religiosa afro-cubana que vem sendo redescoberta no Brasil.
Tinga – Conhecido pelo grito de guerra “Solta o bicho!”, é um dos principais cantores de samba-enredo do Carnaval carioca e será o intérprete de “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África”, pela Vila Isabel.
Evandro Malandro – Assume o microfone da Grande Rio, trazendo juventude e energia para conduzir o canto da tricolor de Caxias no enredo “A Nação do Mangue”. Sua voz firme e estilo moderno dialogam com a proposta ousada da escola.
Igor Sorriso – Em seu segundo ano defendendo o Salgueiro, o intérprete crê na leveza do samba “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”, muito popular, para contagiar a Sapucaí.