Conheça os intérpretes das escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro

O Carnaval 2026 promete emoção de sobra na Sapucaí! Os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro serão de 15 a 17 de fevereiro, a partir das 22h, com as doze maiores escolas de samba da cidade em três noites de espetáculo. E os intérpretes têm seu protagonismo: afinal, conduzem milhares de componentes e espectadores em uma só voz.

Por Flipar