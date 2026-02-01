Animais que aparecem com mais frequência dentro das casas no verão

Com a chegada do verão no dia 21 de dezembro, o aumento das temperaturas e da umidade favorece a presença de animais dentro das residências.Por Flipar
O problema afeta desde apartamentos até casas térreas, tanto em áreas rurais como em ambientes urbanos com elevada densidade populacional.
Além do incômodo, alguns desses animais podem causar riscos à saúde, contaminar alimentos ou provocar acidentes.
Entender por que essas espécies de animais aparecem e como evitá-los é essencial para reduzir a infestação nos meses mais quentes.
MOSQUITOS -O calor acelera o ciclo de vida dos mosquitos, que se reproduzem em água parada, comum após chuvas de verão. Ambientes urbanos oferecem inúmeros pontos propícios para a proliferação.
Para evitar, é fundamental eliminar recipientes com água acumulada, manter ralos limpos e usar telas em portas e janelas. Repelentes ambientais ajudam a reduzir a presença dentro de casa.
BARATAS – As baratas se beneficiam do calor para se reproduzir mais rapidamente e buscam abrigo em cozinhas e banheiros. Restos de comida e umidade favorecem sua permanência.
A prevenção inclui manter alimentos bem fechados, lixo sempre tampado e frestas vedadas. A limpeza frequente de ralos e áreas escondidas é essencial.
FORMIGAS – No verão, as formigas intensificam a busca por alimentos, especialmente açúcar e gordura. Pequenas migalhas já são suficientes para atrair colônias inteiras.
Para evitar, tem que higienizar superfícies, armazenar alimentos em recipientes fechados e eliminar caminhos de acesso. Produtos naturais, como vinagre, ajudam a afastá-las.
MOSCAS – As moscas se multiplicam rapidamente no calor e são atraídas por resíduos orgânicos. A presença constante indica falhas no manejo do lixo doméstico.
Manter o lixo fechado, lavar frutas antes de guardar e proteger janelas com telas são medidas eficazes. A limpeza de ralos também reduz a atração.
MARIPOSAS – Mais comuns à noite, as mariposas são atraídas por luz artificial e entram facilmente nas casas durante o verão. Algumas espécies também afetam roupas e tecidos.
Reduzir luzes externas, fechar janelas à noite e manter armários secos ajuda a evitar o problema. O uso de telas é uma solução simples e eficaz.
ARANHAS – O aumento de aranhas no verão está ligado à maior oferta de alimento, já que outros insetos também proliferam. Elas costumam se esconder em cantos e locais pouco movimentados.
A prevenção passa pela limpeza regular, redução de insetos e eliminação de entulhos. Manter a casa organizada diminui os abrigos disponíveis.