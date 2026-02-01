Saga de dinossauros: Atores de ‘Jurassic Park’ que já morreram

O filme “Jurassic World: Recomeço” (Jurassic World: New Era ou Rebirth, título provisório) está no streaming e pode ser visto mediante locação na Prime Vídeo.Por Flipar
A trama de Jurassic World Rebirth se passa cinco anos depois dos eventos de Jurassic World: Domínio. A sinopse do novo filme diz o seguinte: “A ecologia do planeta se mostrou um lugar inóspito para os dinossauros. Os que restaram existem em ambientes equatoriais isolados, com climas que lembram aquele em que eles prosperaram uma vez”.
Com roteiro, portanto, de David Koepp, o filme tem direção de Gareth Edwards. No elenco, Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, entre outros.
Jurassic Park e Jurassic World encantam milhões de pessoas em todo o mundo. E com o primeiro filme lançado há 31 anos, muitos atores que caíram nas graças do público já morreram.
Intérprete do Dr. John Hammond, o rico criador do parque e fundador da empresa InGen, em Jurassic Park, o ator britânico Richard Attenborough faleceu em 2014, aos 90 anos.
Considerado uma verdadeira lenda do cinema, teatro e TV, Richard Attenborough ganhou o Oscar de “Melhor Filme” pelo drama biográfico “Gandhi”, lançado em 1982.
Já em Jurassic World, o consagrado ator indiano Irrfan Khan interpretou Simon Masrani e morreu em 2020, aos 53 anos, após uma longa batalha contra um tumor neuroendócrino.
Intérprete do icônico Robert Muldoon, em Jurassic Park, o ator britânico Bob Peck também faleceu em decorrência de um câncer, em 1999, aos 53 anos.
Em janeiro de 2011, aos 64 anos, Pete Postlethwaite morreu de câncer pancreático. O ator interpretou Roland Tembo, em “Jurassic Park: O Mundo Perdido”.
Richard Kiley, dublador do “guia virtual” instalado nos veículos do parque em Jurassic Park, faleceu em 1999, aos 77 anos. O ator ficou conhecido por “emprestar sua voz” para documentários sobre natureza e projetos científicos.
Em “Jurassic Park: O Mundo Perdido”, Geno Silva interpretou o capitão da balsa que transportou os personagens do longa por terrenos perigosos. O ator morreu em 2020, aos 72 anos, após complicações da demência frontotemporal.
Intérprete da jovem Cheryl, em “Jurassic Park 3”, Sarah Danielle Madison morreu dormindo, em 27 de setembro de 2014, 21 dias após completar 40 anos.
O dublê Tony McFarr, que assumiu o lugar do ator Chris Pratt em cenas de ação filmes da franquia “Jurassic Park”, também já morreu. Ele façeceu em casa, aos 47 anos, no dia 13/5/2024. Ele também substituiu Pratt em gravações de “Guardiões da Galáxia”. A mãe do dublê não informou a causa da morte.
Tony McFarr começou a carreira em 2011 na série “Bones”. Ele trabalhou em diversos longas, além das franquias Jurassic Park e Guardiões da Galáxia. Entre eles, “Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1”, “Velozes & Furiosos 7”, “Capitão América: Guerra Civil” e muitos outros.
O primeiro filme da franquia foi “Jurassic Park – Parque dos Dinossauros”, lançado em 1993, dirigido por Steven Spielberg e baseado no livro homônimo escrito por Michael Crichton.
No filme, os paleontólogos Alan Grant e Ellie Sattler, vividos pelos atores Sam Neill e Laura Dern, e o matemático Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum, fazem parte do seleto grupo escolhido para visitar uma ilha habitada por dinossauros criados a partir de DNA pré-histórico. Porém, os animais estão soltos e à caça.
Com o grande sucesso do primeiro filme, a sequência foi lançada em 1997, com a produção chamada “Jurassic Park – O Mundo Perdido”, ainda com Spielberg na direção.
Neste filme, enquanto quase tudo em Jurassic Park foi destruído, seus engenheiros parecem ter um segundo local, onde outros dinossauros estão escondidos.
A primeira trilogia é encerrada em 2001, com o lançamento do filme “Jurassic Park 3”, dirigido por Joe Johnston.
Agora famoso, o paleontólogo Alan Grant é convencido a realizar uma excursão aérea pela Ilha Sorna, onde dinossauros clonados vivem em liberdade e são estudados no ambiente natural. Porém, o avião sofre um acidente, e as 7 pessoas ficam cercadas pelos carnívoros na ilha.
14 anos depois, sob direção de Colin Trevorrow, foi lançado “Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros”, em 2015. O ator Chris Pratt, na pele de Owen Grady, torna-se uma espécie de herói.
No filme, o Parque dos Dinossauros está aberto para visitação, aparentemente sob controle. No entanto, um dos animais, resultado de experiência genética, desenvolve alta inteligência e se torna uma ameaça para todos.
Em 2018, é lançado o filme “Jurassic World – Reino Ameaçado”, agora sob direção de J. A. Bayona.
Um vulcão prestes a entrar em erupção ameaça o Jurassic World, que está fechado. Claire e Owen decidem resgatar os dinossauros que lá vivem livremente, sem a presença humana, mas descobrem novas e aterrorizantes raças dos animais que ameaçam o planeta.
No ano seguinte, em 2019, Ã© lanÃ§ado um curta-metragem chamado “Jurassic World – A Batalha de Big Rock”, com Colin Trevorrow voltando a assumir a direÃ§Ã£o.
Neste curta, uma família em um acampamento no Parque Nacional Big Rock participa de um grande confronto entre dinossauros e humanos.
Por fim, em 2022, é lançado o último filme da série, chamado “Jurassic World – Domínio”, novamente dirigido por Colin Trevorrow.
O filme se passa quatro anos após a destruição da Ilha Nublar e com os dinossauros vivendo e caçando ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio é o grande ponto-chave da produção.