Capital do Havaí é terra natal do astro Jason Momoa

Consagrado nos cinemas como Aquaman, Jason Momoa completou 46 anos no dia primeiro de agosto. Com isso, o Flipar traz um pouco de sua terra natal, a cidade de Honolulu, capital do Havaí, que atrai turistas durante o ano por suas belezas naturais e clima tropical.

Por Flipar