Passeio que requer fôlego: Escadarias que são monumentos turísticos

Existem diversas grandes escadarias pelo mundo que, além de facilitar o acesso em terrenos desafiadores, tornaram-se verdadeiras atrações turísticas. Elas encantam pela história, arquitetura ou paisagem, sendo um marco em suas localidades.

Esses monumentos de degraus são locais de contemplação e cultura. Veja alguns locais com grandes escadarias que se destacam.

Escadaria Selarón, Rio de Janeiro, Brasil: Possui 215 degraus cobertos por mosaicos de azulejos coloridos de várias partes do mundo. O acesso é a pé e foi criada pelo artista Jorge Selarón em 1990. É um símbolo cultural do Rio e da diversidade artística.

Escadaria da Praça de Espanha, Roma, Itália: Com 135 degraus, conecta a Piazza di Spagna à Igreja Trinità dei Monti. Criada em 1725, é acessada facilmente por pedestres e é ponto de encontro e referência arquitetônica na cidade.

Escadaria do Buda Tian Tan, Hong Kong, China: Tem 268 degraus que levam ao icônico Buda Gigante de bronze. Construída em 1993, o acesso é via teleférico até próximo ao local e a pé depois. Representa paz e espiritualidade para milhões.

Chand Baori, Abhaneri, Índia: Este poço-escada possui cerca de 3.500 degraus simétricos em 13 níveis. Criado no século IX, é acessível por turistas e mostra a engenhosidade indiana em captação de água no deserto.

Escadaria Potemkin, Odessa, Ucrânia: Com 192 degraus, ela foi construída em 1837 como entrada monumental para Odessa. Acessada por pedestres, é importante para o cenário cinematográfico e como marco arquitetônico da cidade.

Mount Huashan Trail, China: Escadarias escavadas na montanha Huashan têm centenas de degraus, acessíveis por trilhas e plataformas de madeira. A data exata de sua construção é desconhecida, mas foi usada por monges como rota religiosa.

Escadaria de La Paz, Bolívia: Com 2.300 degraus conectando bairros altos e baixos, ela é acessada por teleférico ou a pé. Construída no século XX, é essencial para os moradores em uma das cidades mais altas do mundo.

Escadaria das Lajes, Machu Picchu, Peru: Cerca de 1.600 degraus de pedra levam ao santuário inca, criado no século XV. O acesso é feito por trilhas e guarda importância arqueológica e espiritual incomparável.

Loretto Chapel, Santa Fé, EUA: A escadaria milagrosa tem 33 degraus e foi construída em 1878. O acesso é pela igreja, sendo famosa por sua estrutura espiral que desafia explicações arquitetônicas

Great Wall Steps, Mutianyu, China: Parte da Grande Muralha possui seções com até 4.000 degraus. Criada no século VII a.C., é acessada por teleférico e trilhas, marcando um legado da história chinesa.

Tiger’s Nest Trail, Butão: São aproximadamente 700 degraus até o mosteiro Paro Taktsang, construído em 1692. A subida exige caminhada íngreme, sendo local de peregrinação budista.

Montmartre Steps, Paris, França: Com cerca de 300 degraus, liga os pés ao topo da colina de Montmartre. Criada no século XIX, dá acesso à Basílica Sacré-Cœur e oferece vistas panorâmicas da cidade.

Niesenbahn Steps, Suíça: São 11.674 degraus ao lado da ferrovia do Monte Niesen. Criada em 1910 para manutenção, só é acessível por competição anual, sendo a maior escadaria contínua do mundo.

Adam’s Peak Steps, Sri Lanka: Possui mais de 5.000 degraus para alcançar o pico sagrado. Criados ao longo dos séculos, são acessados em peregrinações religiosas e valorizados por suas vistas impressionantes.

Escadaria das Carmelitas Descalças, Braga, Portugal: Conhecida como Escadaria do Bom Jesus, tem 577 degraus que levam ao Santuário do Bom Jesus do Monte. Criada em 1811, o acesso pode ser feito a pé ou por funicular, sendo um marco religioso e turístico em Portugal.

Haiku Stairs, Havaí, EUA: Também chamada de “Escadaria para o Céu”, possui 3.922 degraus ao longo de uma montanha. Construída em 1942, o acesso atualmente é restrito por questões de segurança, mas oferece vistas deslumbrantes de Oahu.

Escadaria da Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo – Salvador (BA) – A escadaria conecta o bairro do Santo Antônio Além do Carmo ao Pelourinho e é famosa por sua arquitetura colonial e seu charme histórico. Composta por mais de 50 degraus de pedra, é cercada por casas coloridas e possui grande relevância no contexto cultural e religioso. Cenário de filmes e novelas, a escadaria evoca a essência do centro histórico de Salvador.

Escadaria da Igreja da Penha Rio de Janeiro (RJ)- A escadaria da Igreja da Penha é um marco religioso com 382 degraus, percorridos por peregrinos em devoção à Nossa Senhora da Penha. Localizada no bairro da Penha, oferece uma vista privilegiada da cidade e uma experiência espiritual única. A igreja, no topo do rochedo, simboliza fé, tradição e história carioca.

