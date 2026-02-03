Vitória de Billie Eilish no Grammy é marcada por defesa dos imigrantes

Billie Eilish marcou a cerimônia do Grammy 2026 ao vencer o prêmio de música do ano com “Wildflower” e transformar o discurso em um posicionamento político, contra as políticas migratórias dos Estados Unidos.Por Flipar
No palco, a cantora fez críticas e demonstrou apoio à comunidade imigrante ao afirmar que “ninguém é ilegal numa terra roubada”. A declaração foi recebida com aplausos e reforçou o tom engajado da noite.
Billie também destacou a importância da mobilização coletiva e do uso da arte como forma de resistência, dizendo que ainda há esperança quando vozes se levantam juntas.
A cantora norte-americana Billie Eilish foi eleita pela Billboard a maior artista do século 21 entre os que nasceram neste mesmo período.
Nascida em 2001, Billie Eilish já ganhou nove Grammys e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural mundial. Em 2023, ela se tornou a artista mais jovem a conquistar dois Oscars.
O feito também valeu para seu irmão que, com 26 anos, se tornou o segundo mais jovem a ganhar dois Oscars.
A primeira estatueta deles foi pela música “No Time to Die”, do filme “007 – Sem Tempo para Morrer” (2021).
Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, popular Billie Eilish, nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 18 de dezembro de 2001.
Ela ganhou fama em 2016 com seu single de estreia “Ocean Eyes”. A canção foi escrita e produzida por seu irmão Finneas. Seu estilo musical mistura elementos de pop, pop alternativo, eletropop e pop rock.
Antes do feito no Oscar, Eilish já tinha se tornado a cantora mais jovem a ganhar um Grammy na categoria de “Álbum do Ano”, pelo disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, lançado em 2019.
Nesta mesma edição do prêmio, a artista faturou outros quatro Grammys de uma só vez: Melhor Álbum Pop Vocal, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano.
Eilish também é a artista mais jovem a ter sido indicada em todas as principais categorias do Grammy Awards.
Seu estilo marcante é acompanhado de letras introspectivas que abordam temas como depressão, ansiedade e autodescoberta, conquistando uma legião de fãs que se identificam com sua autenticidade.
Além do talento musical, Billie Eilish é conhecida por seu visual único e chamativo. Ela é adepta das roupas largas e do chamado “street style”.
Em uma entrevista dada em 2017, a cantora chegou a afirmar que “gosta de se vestir fora de sua zona de conforto para sentir que chama a atenção de todos ao seu redor”.
Desde 2014, a cantora também é ativista do veganismo e defende o estilo de vida nas redes sociais. A artista já declarou que sofre de síndrome de Tourette, transtorno neuropsiquiátrico hereditário com diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal .
Ela também tem sinestesia (fenômeno neurológico que causa uma mistura de diferentes sentidos em uma única experiência sensorial) e já sofreu com ao menos um episódio de depressão.