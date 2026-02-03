Revelação de Jamie Lee Curtis causa surpresa sobre filme que lhe deu o Oscar

Jamie Lee Curtis revelou, em entrevista ao programa “60 Minutes”, da CBS, que não entendeu o roteiro de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” quando o leu pela primeira vez.Por Flipar
A declaração foi feita cerca de três anos depois da atriz ter vencido o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme: “Claro que não. Nadinha. Se eu entendi o roteiro? Não”, afirmou Curtis durante a conversa ao ser questionada.
Dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o longa venceu sete estatuetas no Oscar de 2023. A trama acompanha Evelyn Wang, interpretada por Michelle Yeoh, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que passa a enfrentar eventos caóticos após a abertura de uma fenda no multiverso, enquanto lida com conflitos familiares e problemas com a Receita Federal.
No filme, Jamie Lee Curtis interpreta Deirdre Beaubeirdre, uma funcionária da Receita que dificulta a vida da protagonista. A atriz explicou que se conectou com a personagem por sua dimensão humana, descrevendo-a como uma mulher solitária que usa o poder do cargo para compensar a ausência de afeto em sua vida pessoal, fator decisivo para aceitar o papel.
Filha mais nova dos atores indicados ao Oscar Tony Curtis e Janet Leigh, Jamie Lee Curtis nasceu em 22 de novembro de 1958 e, ao ser questionada se superou os pais, afirmou que sente que superou em relação à sobriedade e à liberdade profissional.
Segundo a atriz, a mãe teve a carreira limitada pelas exigências e expectativas da indústria, o que restringiu sua liberdade de expressão. Ela destacou que conquistou autonomia para se mostrar como realmente é.
A atriz estreou no cinema em 1978 com o filme “Halloween: A Noite do Terror”, no qual interpretou Laurie Strode, uma estudante perseguida por um assassino mascarado em uma pequena cidade. A produção tornou-se referência do cinema de terror e deu origem a uma das franquias mais conhecidas de Hollywood.
Ela reprisou o papel de Laurie Strode em diversas sequências, incluindo “Halloween II: O Pesadelo”, lançado em 1981, “Halloween H20: 20 Anos Depois”, de 1998, “Halloween: Ressurreição”, de 2002, “Halloween”, lançado em 2018, “Halloween Kills: O Terror Continua”, de 2021, e “Halloween Ends: O Acerto de Contas Final”, lançado em 2022.
Durante a década de 1980, Jamie Lee Curtis atuou em vários filmes de terror, como “A Bruma Assassina”, “Baile de Formatura” e “O Trem do Terror”, o que a consolidou como um dos principais nomes do cinema slasher daquele período.
Em 1983, participou da comédia “Trocando as Bolas”, como Ophelia. O filme foi um sucesso de crítica e público e lhe rendeu o BAFTA de Melhor Atriz Coadjuvante.
Nos anos 1990, protagonizou a série “Anything But Love”, exibida entre 1989 e 1992, trabalho que lhe garantiu um Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de Comédia.
Em 1994, atuou em “True Lies – Verdades e Mentiras”, no papel de Helen Tasker. A performance resultou em outro Globo de Ouro.
Em 2003, estrelou o filme da Disney “Sexta-Feira Muito Louca”, no qual interpretou Tess Coleman, uma mulher que troca de corpo com a filha Anna, vivida por Lindsay Lohan. O papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro.
Depois de mais de 20 anos, em 2025, as duas atrizes estrelaram a sequência “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda”.
A atriz participou como convidada da série “The Bear” como Donna Berzatto, mãe do protagonista Carmy Berzatto, vivido por Jeremy Allen White. Pela atuação, venceu o Emmy de Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia na edição de 2024.
Além de tudo isso, Jamie Lee Curtis é autora e já publicou diversos livros voltados ao público infantojuvenil.
Jamie Lee Curtis é casada desde 1984 com o diretor e roteirista Christopher Guest. O casal adotou dois filhos, Annie e Thomas.
A atriz também já falou publicamente sobre o vício em bebidas que enfrentou no início da carreira e afirmou manter sobriedade desde a década de 1990.